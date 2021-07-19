В Волгограде прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов

15 июля 2021 года в Волгограде состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер).

В работе школы приняли участие Ольга Ткачева, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, Олег Кириллов, главный внештатный специалист гериатр Волгоградской области, Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главные специалисты по травматологии-ортопедии, анестезиологии-реаниматологии, терапии и общей врачебной практике, медицинской профилактике, ревматологии, эндокринологии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, участвующих в реализации Комплекса мер, более 50 медицинских специалистов Волгоградской области.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«Сегодня мы школу должны провести так, чтобы все участники мероприятия прониклись проблемой по внедрению комплекса мер по профилактике падений и переломов (Комплекс мер) в Волгоградской области. Тема по падениям и переломам недооценена в целом в медицинском сообществе. Уверен, что по результатам проведения школы будут выработаны решения по внедрению Комплекса мер.», — обратился к участникам Олег Кириллов, главный внештатный специалист гериатр Волгоградской области.

Программа профилактики падений и переломов внедряется в семи регионах страны, в том числе в Волгоградской области. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания. На базе каждого региона должна быть создана служба, которая будет заниматься профилактикой повторных переломов. Снижая количество таких травм, будет возможно улучшать прогноз пациентов.

Также специалисты подчеркнули важность интеграции системы оказания медицинской и социальной помощи пациентам старше трудоспособного возраста в имеющуюся в регионах трехуровневую систему организации оказания медицинской помощи и трехуровневую систему травмцентров, включение в данную систему региональных центров остеопороза.

«Поэтапное внедрение комплекса мер во всех субъектах Российской Федерации является стратегической задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни граждан пожилого и старческого возраста и их независимости от посторонней помощи. В настоящий. Сейчас идет апробация комплекса мер в семи пилотных регионах — Пермский край, Республика Башкортостан, Самарская область, Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Волгоградская область, однако к 2024 году планируется внедрение комплекса мер во всех субъектах Российской Федерации», – отметил Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

«Профилактика снижения количества переломов является для офтальмологов важнейшей частью их работы. В рамках опросника по качеству жизни, проведенного среди пациентов с офтальмологическими проблемами, был получен результат – что при снижении остроты зрения до 0,5, пациенты считают, что очень сильно снижается их уровень жизни, который приводит к возможным переломам.», – отметила Гаяне Маркосян, ведущий научный сотрудник отдела патологии рефракции и бинокулярного зрения, врач-офтальмолог ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России.