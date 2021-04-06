В Волгограде стартовал весенний призыв в армию

С 1 апреля в Волгоградской области начали работу призывные комиссии.

Несмотря на продолжающуюся пандемию, очередная призывная кампания пройдет как обычно до 15 июля. Однако в этом году есть несколько важных изменений. Во-первых, к работе с призывниками будут допущены только сотрудники, имеющие антитела после вакцины от коронавируса или после перенесенной инфекции Covid-19. «Это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер», – прокомментировали решение в Минобороны РФ.

Во-вторых, всех молодых людей в обязательном порядке протестируют на наличие коронавируса. Тех, у кого будет обнаружен положительный результат, отправят на лечение и освободят от призыва до полного выздоровления. В-третьих, прибывшим в воинскую часть юношам предложат вакцинацию препаратом «Спутник V», если они не сделали это раньше. Гражданский персонал и офицерский состав тоже смогут вакцинироваться на месте.

Почти три тысячи парней запланировано призвать в регионе до середины июля. Примерно такие же установки и у военного комиссариата Санкт-Петербурга. На сегодняшний день чиновники отчитались, что они полностью подготовлены к проведению необходимых мероприятий. «Это уже третий призыв в условиях коронавирусных ограничений. Опыт его организации и проведения мы уже отработали», – отметил губернатор Александр Беглов. В Президентский полк традиционно отправятся служить 15 солдат от каждого региона.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на протяжении всей кампании будет соблюдено усилиями Минобороны. Для этого на призывных и сборных пунктах оборудованы бактерицидные лампы, пополнены запасы медицинских масок, дезинфицирующих средств и бесконтактных термометров. Перемещение новобранцев до мест прохождения службы будет проводиться только в специальном транспорте, прошедшем дезинфекционную обработку. Использование общественного транспорта при этом не допускается. Помимо этого, в несессерах, которые выдают на призывном или сборном пункте, будет заложено оптимальное количество средств индивидуальной защиты и антисептика для рук.

Забота о защитниках родины не ограничивается одними противовирусными мерами. Серьезный подход к здоровью солдат реализуется и через комфортные условия пребывания на службе. Для приготовления пищи бойцов больше не привлекают. Питание отдано в руки высококвалифицированных гражданских поваров, которые соблюдают суточную норму калорий в ежедневном меню. Теперь в рационе учитывается весь баланс необходимых для организма веществ, включая витамины, белки, жиры и углеводы. Есть даже элементы шведского стола, чтобы каждый мог выбрать блюда себе по вкусу.

Не менее приятным дополнением распорядка дня стал послеобеденный час сна. Благодаря этому нововведению защитники могут справиться с сонливостью после еды и подготовиться к занятиям. Бытовые условия тоже вышли на новый уровень: комнаты в казармах рассчитаны на несколько человек, на этажах оборудованы душевые кабины, а в прачечных можно самостоятельно постирать, погладить или зашить одежду. Состояние физического и психологического здоровья новобранцев проверяется постоянно. Военные психологи начинают работать с молодыми людьми еще до присяги, а обратиться к ним можно на протяжении всей службы. Кстати, её продолжительность из-за пандемии никак не изменилась и длится всего один год для всех видов войск.