В восьмом выпуске реалити «Пережить, чтобы помнить» тик-токеры попробовали восстановить железную дорогу

В новой серии интернет-шоу «Пережить, чтобы помнить», которая недавно вышла в социальных сетях и на платформе Okko, задачей участников стало — восстановить узкоколейную железную дорогу.

В эпизоде «Путь к победе» перед участниками стояло две задачи: доехать на дрезине до карты железной дороги, запомнить условные обозначения на карте, а затем вернуться обратно и приступить к выполнению основного задания — восстановлению железнодорожных путей.

«Очень сложное и при этом интересное испытание. Хотя, на этом проекте других почти не бывает», — говорит музыкант и блогер Роман Степанов. — «Я не могу поверить, что мы это сделали! Раньше мы даже так близко не стояли с поездами, а тут своими руками восстановили пути и по ним проехал огромный паровоз! А самое главное, что у нас такие эмоции вызвал этот маленький отрезок, а люди во времена Великой Отечественной восстанавливали так сотни километров. Сложно даже представить!».

Восьмой эпизод основан на истории подвига инженерных частей и пехоты 2-й ударной армии, которые попали в окружение, прорываясь к блокадному Ленинграду зимой 1942 года. Тогда бои затянулись, и только в апреле в районе деревни Мясной Бор удалось пробить узкий коридор для снабжения советских солдат всем необходимым. Однако наступила оттепель, и дороги превратились в канавы с грязью, в которых вязла техника, и было принято единственно верное решение — начать строительство узкоколейной железной дороги. Сооружая насыпь, солдаты часто работали по пояс в воде, а на болотах пути приходилось укладывать на сваях высотой до полутора метров. Линию часто бомбили, и, чтобы фронт продолжал получать боеприпасы, амуницию и продукты питания, а раненые могли добраться до госпиталя, пути приходилось восстанавливать, а груженые платформы — толкать вручную. .

Увидеть новые серии реалити можно в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», на видеоплатформе RuTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko, где выходят расширенные версии эпизодов.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».