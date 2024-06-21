С 6 по 10 июля 2024 года в Ярославле пройдет XIХ Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Мероприятие организовано в честь 20-летия одноименной общенациональной программы. В оргкомитет было подано свыше двух тысяч заявок из 118 стран мира. Жюри отобрало около 20 кинофильмов в основной и детский конкурсы, и более 60 работ – в конкурс короткометражных картин. Каждая кинолента отражает тенденции созидания и традиционализма, затрагивая темы сохранения семейных ценностей, любви, взаимопонимания поколений и воспитания детей.

Зрителям будут представлены работы кинематографистов из 32 стран мира в самых разных жанрах: драмы, комедии, «психологическое кино», приключения и т.д. Всей семьей будет интересно посмотреть фильмы-притчи – им на фестивале уделено особое внимание. Вход на кинопоказы – бесплатный. В Ярославле для посетителей будут работать площадка в ТРЦ «Аура», «Киномакс» в ТРК «Альтаир», «Киноформат», а также киноконцертный зал села

Вятское (Ярославская область).

Александр Ковтунец, президент Общенациональной программы «В кругу семьи», назвал основной целью кинофестиваля «задать добрый, светлый, созидательный вектор творчества для тех, кто совсем скоро начнет озвучивать идеи будущего, сформирует мировоззрение нового поколения».

Предстоящее событие в Ярославле посетят топ-звезды отечественного кино и наиболее популярные блогеры-миллионники. В их числе актеры Нонна Гришаева, Федор Добронравов, Владимир Сычев, Александр Самойленко, Анатолий Журавлев, Артур Сопельник, Алексей Демидов, а также блогеры Дмитрий Меняйло, Анастасия Демченко, Вячеслав Морозов и многие другие. В день открытия фестиваля состоится вручение IV Национальной премии позитивного контента в блогосфере «Быть». Награды получат блогеры, основная тематика материалов которых семейная.

Подготовлена обширная деловая программа кинофестиваля. В нее включены сессии и тематические лекции, мастер-классы и тренинги с участием известных экспертов в сфере отношений и воспитании детей, психологии личности, традиционных ценностей, общественной деятельности и меценатства. Среди них – гендиректор детского телеканала «СуперГерои» Игорь Шибанов, президент БФ «Женщины за жизнь», ведущая ТК «СПАС» Наталья Москвитина, заместитель начальника отдела СМИ и международного сотрудничества Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Эдуард Лапин.

Прокомментировал предстоящее событие генеральный директор Госкорпорации «Ростех», сопредседатель Попечительского совета Общенациональной программы «В кругу семьи» Сергей Чемезов. По его словам, фестиваль имеет широкую аудиторию, вызывает у зрителей и профессионального сообщество значительный интерес и последовательно расширяет список стран-участниц.

Кинофестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации «Ростех», правительства Ярославской области и администрации города.