В юбилейном году компания FAW показала рост объема экспортных продаж

Ведущий китайский автопроизводитель FAW Group в первом полугодии текущего года добился значительного увеличения объемов экспорта автомобилей и продолжил расширять свое присутствие на мировом рынке.

Принадлежащий ему премиальный бренд Hongqi продемонстрировал рост экспорта на 172%, что составило 5 003 автомобиля, а бренд Jiefang показал рост на 122%, что составило 18 001 автомобиль. Бренд Bestune экспортировал 7 029 автомобилей, что на 127% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на 2022 год компания FAW проводила деловые операции в 85 странах и регионах, включая Европу, Африку, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Данная компания, имеющая более 120 зарубежных дилеров, экспортировала в общей сложности 400 000 автомобилей. Компания создала три дочерних предприятия в Восточной Европе, ЮАР и Танзании и наняла более 300 местных сотрудников.

Компания FAW разработала множество международных проектов сотрудничества по наращиванию потенциала и создала интегрированную отраслевую цепочку в автомобильной промышленности на мировом рынке, которая охватывает исследования и разработки, закупки, производство, логистику и маркетинг. Эти инициативы расширили присутствие компании FAW на высокотехнологичных зарубежных рынках.

15 июля FAW Group, базирующаяся в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, северо-восток Китая), отпраздновала свое 70-летие, а с ее производственной линии сошел 55,77-миллионный автомобиль.

13 июля 1956 года с конвейера компании FAW сошел первый китайский автомобиль отечественного производства — грузовой автомобиль Jiefang, что положило конец неспособности Китая производить автомобили. FAW выпустила Dongfeng — первый китайский легковой автомобиль, и Hongqi — первый в стране седан класса люкс, что сделало данного автопроизводителя символом автомобильной промышленности Китая.

На протяжении последних 70 лет преданность, мудрость и трудолюбие многих поколений сотрудников компании FAW способствовали ее росту, расширению и внедрению инноваций, результатом чего являются выдающиеся достижения компании.

Операционная прибыль FAW к настоящему времени составляет почти 8,3 трлн юаней (1,16 трлн долларов), а общая прибыль и налоговые поступления превышают 1,87 трлн юаней. Общий объем активов компании превысил 600 млрд юаней.

Стоимость бренда FAW превышает 420 млрд юаней в 2023 году, а стоимость брендов Jiefang и Hongqi превышает 110 млрд юаней каждый.

В ходе празднования 70-летнего юбилея компании FAW отмечается 35-летие партнерства с Volkswagen и Audi. 14 июля в Чанчуне эти три стороны подписали меморандум о взаимопонимании по углублению стратегического сотрудничества.

FAW и Volkswagen объявили о своем совместном расширении ассортимента продукции Volkswagen, продвижении разработки электромобилей и внедрении новых китайских технологий.