В Заксобрании обсудили передачу районам полномочий по ЖКХ

По итогам I–III квартала 2021 года депутаты Законодательного собрания Кубани проанализировали возможность передачи районам всех полномочий поселений в вопросе организации водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. Кроме того, поселения передадут полномочия в районы по водоотведению.

По словам председателя Заксобрания Юрия Бурлачко, подготовленные изменения к краевому закону «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений» депутаты согласовали еще в декабре 2020 года. В рамках инициативы предусматривается корректировка срока передачи полномочий по ЖКХ в районы от сельских поселений. Теперь он намечен на 1 января 2023 года.

«Сегодня к этому вопросу мы возвращаемся снова, и тут есть что обсуждать. Определенный результат достигнут. И на уровне районов, и на уровне муниципалитетов проведена значительная работа. Мы апробировали различные варианты решения проблем с предоставлением качественных коммунальных услуг в ракурсе деятельности муниципальных образований», – рассказал Юрий Бурлачко.

Он отметил, для осуществления районных полномочий первостепенное значение имеет организация долгосрочной эксплуатации централизованных систем жизнеобеспечения. По электроснабжению и газораспределению эта работа уже проведена в полном объеме, сказал Юрий Бурлачко. До конца 2022 года все мероприятия будут проведены по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению.

Со своей стороны, министр ЖКХ и ТЭК Краснодарского края Андрей Ляшко подчеркнул, вышеуказанные вопросы министерство готово субсидировать в рамках реализации отраслевой госпрограммы. На эти цели предусмотрено финансирование 84 млн рублей.

Источник фото: newkuban.ru