В зажигательном дуэте на «Новой волне» споют Николай Басков и Любовь Успенская

Ежегодный Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет с 19 по 25 августа в Сочи. Сообщается, что организаторы мероприятия подготовили зрителям и гостям множество сюрпризов, среди которых одним из наиболее заметных обещает стать премьера новой песни «Большая любовь» на стихи известного российского поэта Михаила Гуцериева. Широкой публике новую песню представит дуэт, участниками которого стали королева русского шансона Любовь Успенская и золотой голос российской эстрады Николай Басков.

Впрочем, это не единственная песня на стихи Гуцериева, которая прозвучит на фестивале. Свою песню «Что с тобой? Как же я?» исполнит и дуэт Таисии Повалий и Стаса Михайлова. Примечательно, что последний раз артисты пели вместе 14 лет назад.

Одним из наиболее важных событий фестиваля станет выступление Филиппа Киркорова, который также исполнит песню на стихи Гуцериева. Его композиция «По камням, по острым», без сомнения, обещает стать гвоздем программы фестиваля.

Музыку ко всем новым песням написала композитор Виктория Кохана. Трансляции фестиваля будет вести телеканал «Россия-1».