В Зеленоградске вскоре может появиться котокафе

Общество
6 сентября 2021

Город Зеленоградск Калининградской области может по праву называться мировой столицей кошек. Ничего удивительного – бездомные животные здесь пользуются серьезной поддержкой местных властей. У них есть собственный Котошеф, с которым город заключил в 2018 г. 4-летний контракт, а также сквер «Котофейня». А вскоре планируется еще и открытие котокафе – соответствующие переговоры ведутся с одним из благотворительных фондов.

Ещё в этом году запланирован редизайн «кошачьих домиков», находящихся в сквере «Котофейня». Отныне животные будут жить в уменьшенных копиях, повторяющих исторические здания центрального Курортного проспекта.

На следующий год в Зеленоградске намечено строительство приюта-лечебницы для пушистых питомцев, где зеленоградские коты пройдут курс лечения, вакцинацию, чипизацию. Здесь же им будут искать новых хозяев. Муниципалитет в рамках частно-государственного партнёрства территорию приюта обустроит инженерными сетями, вольерами, а непосредственно работать с животными будут волонтёры из общественной организации или благотворительного фонда.

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