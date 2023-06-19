Вадим Усланов исполнил песню Полины Гагариной на стихи Михаила Гуцериева

Общество
19 июня 2023

16 июня 2023 года песня «Ты не целуй» на стихи Михаила Гуцериева, прозвучала в авторском исполнении легендарного певца и композитора Вадима Усланова, написавшего к ней музыку.

Вадим Усланов сотрудничает с поэтом Михаилом Гуцериевым с 2016 года. Композитор признается, что его пленил неповторимый поэтический язык, благодаря чему копилка его работ пополнилась музыкой к замечательной песне.

Эту песню, впервые прозвучавшую в исполнении Полины Гагариной в 2020 году, сама певица считает одной из самых необычных и особенных своих композиций. Она сделала поэта Михаила Гуцериева и композитора Вадима Усланова лауреатами и обладателями дипломов ТВ-фестиваля «Песня года». А стихи «Ты не целуй» Михаила Гуцериева признаны лучшими в номинации «Поэт года» ежегодной Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория 2020».

По признанию композитора, в его голове музыка рождается лишь благодаря «живым» строкам. Усланов считает, что «Ты не целуй» — это их с Гуцериевым огромная творческая удача.

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