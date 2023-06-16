«ВайФлай»: Аккредитация в Минцифры РФ подтверждает престиж и надежность компании

Технологии
16 июня 2023

Министерство Цифрового Развития, Связи и Массовых Коммуникаций РФ своим решением от 6 июня 2023 года выдало аккредитацию компании ООО «ВайФлай». В компании очень горды своим новым статусом аккредитованной компании, поскольку аккредитация в Минцифры РФ – это подтверждение престижа и надежности «ВайФлай» на очень сложном рынке информационных технологий.   

Как сообщает пресс-служба компании, занимающейся разработкой и реализацией IT-решений в розничном ритейле, данное решение является, по существу, признанием ее успешной деятельности и вклада в развитие информационных технологий в России.

Основанием для подтверждения аккредитации является соответствие законодательству, регулирующему сферу информационных технологий и обеспечивающему безопасность пользователей гостевого Wi-Fi. Клиенты и партнеры смогут легко убедиться в соответствии высоким стандартам качества «ВайФлай» и безопасности при сотрудничестве с ней.

Клиентская база компании широка и разнообразна – это самые различные фирмы, в том числе операторы связи, интеграторы, IT-компании, предприятия общественного питания, операторы розничной торговли и сетевого ритейла.

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