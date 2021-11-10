«Вами была проделана огромная работа по возрождению еврейской жизни в России», — Вячеслав Моше Кантор наградил президента ФЕНКА

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) вручил президенту Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА) Владимиру Штернфельду награду «Иерусалимский компас». Исполнительный вице-президент ЕЕК Рая Каленова на торжественной церемонии зачитала обращение от имени президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.

Награда была вручена за плодотворную многолетнюю работу Владимира Штернфельда и уверенное представление интересов еврейской общины на посту президента ФЕНКА. Торжественная церемония награждения состоялась в московском отеле «Националь».

«Вы посвятили бо́льшую часть Вашей жизни поддержке еврейских общин и сохранению еврейских традиций по всей России. Благодаря Вам ФЕНКА стала важной официально признанной представительской организацией. За эти годы ФЕНКА и Вами лично была проделана огромная работа по возрождению еврейской жизни в России, осуществлены сотни проектов и программ по поддержке истории, культуры и идентичности евреев в стране», — отметил в своём обращении к награждённому Вячеслав Моше Кантор.

«Владимир Давидович значительно увеличил объём проектов, которые направлены на решение социально-значимых задач. Эти проекты сближают представителей разных национальностей, способствуя укоренению гражданской солидарности и взаимообогащению культурного багажа народов нашей страны», — заявил генеральный директор ОО «ФЕНКА» Игорь Дабакаров.

В числе приглашённых гостей участие в торжественной церемонии награждения приняли руководитель департамента национальной политики администрации президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина, директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов, директор Дома народов России Андрей Березин, исполнительный вице-президент ЕЕК Рая Каленова, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, президент Федерации еврейских общин России, вице-президент ОО «ФЕНКА» Александр Борода, главный раввин Москвы, глава раввинского суда России, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, главный раввин России (ФЕОР) Берл Лазар, посол Израиля в России Александр Бен-Цви, руководитель Благотворительного Фонда «Джойнт» Йони Лейфер, президент международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, руководитель Всероссийского союза еврейских студентов Шота Мирилашвили, а также представители еврейских и других общественных организаций и органов власти.

«Иерусалимский компас» – награда, которая вручается президентом Европейского еврейского конгресса с 2007 года. Она вручается общественным деятелям, твёрдо противостоящим всем формам антисемитизма, в знак признания их усилий для обеспечения процветания еврейской жизни в Европе и за ее пределами.

Лауреатами награды «Иерусалимский компас» становились президент Израиля Шимон Перес (2007 г.), министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни (2007 г.), премьер-министр Бельгии Ив Летерм (2008 г.), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (2011 г.), премьер-министр Чехии Петр Нечас (2012 г.), Князь Монако Альберт II (2016 г.), министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано (2018 г.), канцлер Австрии Себастьян Курц (2018 г.).

В 2020 году «Иерусалимский компас» были вручены 47 главам государств, принявшим участие в историческом Пятом Всемирном Форуме памяти Холоста в Иерусалиме, среди которых был и Президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

Общественная организация «Федеральная еврейская национально-культурная автономия» (ОО «ФЕНКА») ставит своей целью сохранение национальной самобытности, развитие еврейского языка, образования, национальной культуры. Миссия ОО «ФЕНКА» – содействие формированию толерантности и гражданского общества в России путём эффективного взаимодействия с государством, развития межнационального диалога и укрепления еврейской общины.