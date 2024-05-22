Vantage Foundation и Teach For Malaysia продвигают образование детей коренных народностей

Фонд Vantage Foundation объявил о партнерстве с организацией Teach For Malaysia (TFM) для расширения прав и возможностей коренных общин оранг-асли в Малайзии посредством образования. Это сотрудничество подкрепляет миссию Vantage Foundation — привлечь внимание к невидимым проблемам, с которыми сталкиваются маргинализированные сообщества во всем мире.

Vantage Foundation будет оказывать стратегическую поддержку инициативам TFM, направленным на решение образовательных проблем детей из общин оранг-асли с целью повышения осведомленности и расширения их возможностей для полной реализации своего потенциала.

«Наше партнерство с Teach For Malaysia подчеркивает нашу приверженность инклюзивному образованию и расширению возможностей маргинализированных сообществ, особенно оранг-асли, для обеспечения их процветания», — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation.

Опыт TFM по набору, обучению и поддержке учителей отвечает миссии Vantage Foundation по продвижению социальной мобильности и инклюзивного образования. Вместе они стремятся преодолеть системные барьеры и расширить возможности сообщества оранг-асли.

«Мы рады сотрудничеству с Vantage Foundation, которое поможет нам расширить возможности наших детей посредством образования, — поделился Фам Ли Ин (Fam Li Ying), директор по развитию Teach For Malaysia. — Вместе мы надеемся воплотить в жизнь мечту о том, чтобы все дети в Малайзии имели доступ к качественному образованию».

Одним из ярких примеров является Шон Стэнли (Shawn Stanly), учитель школы в Бануне (Banun). Инновационные методы обучения Шона создают захватывающую образовательную среду, которая помогает развивать воображение и воплощать в жизнь мечты. Его подход позволяет преодолеть разрыв между учащимися и незнакомыми понятиями, прививая детям любовь к учебе.

Например, Шон поразил воображение своих учеников, превратив класс в салон самолета. Вдохновленный мечтой одного из учеников испытать авиаперелет, Шон создал «авиасимулятор», чтобы расширить кругозор детей. Несмотря на ограниченные ресурсы, Шон переоделся в пилота и превратил класс в кабину самолета, оборудовав ее импровизированным окном-проектором. Используя громкоговоритель, он провел для своих завороженных учеников виртуальное путешествие на Air Banun в Париж и Гималаи, попутно делясь интересными фактами.

«Этот опыт открыл им глаза на мир за пределами их деревни», — рассказывает Шон с нескрываемым энтузиазмом. «Это не просто работа, это призвание», — добавляет он с улыбкой, подтверждая свое стремление к расширению прав и возможностей общин оранг-асли посредством образования.

Партнерство Vantage Foundation и Teach For Malaysia знаменует собой значительный шаг в направлении образовательного равенства и социальной справедливости в Малайзии. Опираясь на сотрудничество и опыт, они намерены изменить жизнь учащихся из общин оранг-асли во всей стране.