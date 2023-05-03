Vantage пожертвовала 100 000 $ на программу УВКБ ООН «Поддержка беженцев в Австралии»

Vantage, отмеченная наградами мультиактивная брокерская компания, которая занимается контрактами на разницу цен (CFD), объявила о пожертвовании в размере 100 000 долларов США Управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) для поддержки его программ защиты и переселения беженцев и апатридов в Австралии. В настоящее время в Австралии находятся почти 55 000 беженцев и 90 000 просителей убежища (в основном из стран Ближнего Востока или Азии), из которых 8 000 являются апатридами.

Най Джит Лам (Nai Jit Lam), заместитель представителя УВКБ ООН в Австралии, поблагодарил компанию Vantage за ее вклад, заявив: «Мы благодарны за постоянную поддержку компании Vantage, которая поможет нам облегчить поиск решений для беженцев, находящихся в подвешенном состоянии и нуждающихся в долгосрочном решении на протяжении многих лет».

Пожертвование будет направлено на ряд стратегических приоритетных областей деятельности УВКБ, включая: процедуру идентификации беженцев, нуждающихся в переселении; проведение консультаций и ознакомительных бесед для беженцев; процесс управления регистрацией и данными; собеседования при переселении; а также обеспечение упорядоченного процесса переселения от идентификации до передачи дел.

К основным целям программы «Поддержка беженцев в Австралии» относятся: поиск долгосрочных решений для беженцев, отвечающих установленным критериям и подпадающих под австралийские соглашения об офшорных иммиграционных центрах содержания под стражей; ходатайство перед органами государственного управления для усиления защиты беженцев и апатридов в Австралии; а также предоставление прямой консультационной помощи беженцам.

Джек Келли (Jack Kelly), руководитель отдела продаж компании Vantage, выразил свой энтузиазм по поводу партнерства компании с УВКБ ООН: «Для нас большая честь поддерживать усилия УВКБ ООН — команда выполняет невероятно важную работу, и мы гордимся тем, что являемся частью этого процесса.

Мы понимаем, что, как бизнес, у нас хорошие возможности внести вклад в развитие местных сообществ, и ключевой принцип, которым мы руководствуемся в нашей корпоративной ESG-трансформации, заключается в том, чтобы никто не остался без поддержки, включая беженцев, нуждающихся в помощи», добавил Келли.

Пожертвование является важным шагом на пути к оказанию поддержки и защиты беженцам в Австралии, а также соответствует ряду обязательств, принятых в рамках корпоративной инициативы компании Vantage в области ESG, которая была официально запущена в июле 2022 года и стала главным пунктом среди целей компании.

С самого начала своей ESG-трансформации компания Vantage сотрудничала с популярным инфлюенсером Supercar Blondie в рамках инициативы по восстановлению жизненно важных экосистем морских водорослей и повышению осведомленности касательно изменения климата, а также расширения прав и возможностей женщин во время недели гоночной серии Extreme E на Сардинии, Италия. Позже в том же году компания объявила о партнерстве с ЮНЕСКО для содействия расширению доступа к качественному образованию для обездоленных людей.

Подпись к фото: Джек Келли (руководитель австралийского отдела продаж компании Vantage) встретился с Най Джит Ламом, заместителем представителя УВКБ ООН в Австралии, в офисе УВКБ ООН в Канберре.