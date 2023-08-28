Vantage представила обновления для копи-трейдинга с функцией распределения прибыли

Vantage представила свои обновленные функции для копи-трейдинга в приложении Vantage. Благодаря этому обновлению копи-трейдеры смогут копировать сделки поставщиков сигналов одним нажатием кнопки, а также подавать заявки на получение статуса поставщиков сигналов.

Пользовательский интерфейс для копи-трейдинга стал удобнее и позволяет трейдерам просматривать как свои счета для копи-трейдинга, так и обычные торговые счета на одной странице управления счетом.

Новые вкладки «Копи-трейдинг» и «Сообщество» помогают копи-трейдерам находить новых поставщиков сигналов, выделяя их по историческим показателям, склонности к риску, предпочтительным классам торговых активов, данным о результатах и другой актуальной информации.

Новая вкладка «Академия» обеспечивает быстрый доступ к основным учебным материалам, таким как статьи о копи-трейдинге для начинающих, а также полный глоссарий важных терминов, необходимых для старта в трейдинге.

Vantage Unveils Copy Trading Upgrade with Adjustable Profit-Sharing Feature

Обновления также позволяют провайдерам сигналов получать более частые выплаты с помощью функции распределения прибыли, где поставщики сигналов могут установить свой коэффициент участия в прибыли до 50%. Благодаря тому, что эта информация отображается заранее, копи-трейдеры имеют возможность выбирать поставщиков сигналов на основе предпочтительного соотношения прибыли.

Ранее в этом году Vantage получила награду Best-in-Class Social Copy Trading Award 2023(Лучшая в своем классе платформа социального трейдинга) от ForexBrokers.com в знак признательности команде за постоянные инновации и разработку приложений.

Лиан Цзе (Lian Jie), помощник директора по маркетингу приложений компании Vantage, заявил:

«Мы с огромным удовольствием представляем обновленную функцию копи-трейдинга, обладающую широким спектром возможностей, которые в большей степени отвечают потребностям наших копи-трейдеров и поставщиков сигналов. Наши усовершенствованные функции копи-трейдинга стали настолько популярны, что теперь каждый пятый новый клиент выбирает счет для копи-трейдинга только для того, чтобы воспользоваться этим инновационным способом торговли.

Сегодня трейдеры ищут интуитивно понятный пользовательский интерфейс, большую стабильность системы, более высокую скорость обработки транзакций и высокотехнологичные приложения, повышающие качество их трейдинга. Эти задачи по-прежнему остаются ключевыми направлениями деятельности компании Vantage. Поэтому при разработке каждого нового приложения мы исходим из меняющихся потребностей клиентов в соответствии с нашей концепцией создания универсального торгового приложения, сочетающего в себе скорость и простоту использования».