Vantage проводит престижный конкурс онлайн-трейдинга

Титулованный мультирыночный брокер Vantage объявил о проведении конкурса Vantage Live Trading Competition — выдающегося события для трейдеров с общим призовым фондом 50 000 долл. США. Конкурс предоставит трейдерам возможность продемонстрировать свои исключительные навыки в области торговли.

Соревнование пройдет в период с 1 августа по 30 сентября 2023 года. Участникам будет предложено побороться за первое место, добившись наибольшего процентного прироста средств на своем счете Vantage до конца мероприятия. Часть призового фонда разделят 20 финалистов с наиболее высокими результатами, а самого успешного трейдера ждет денежный приз в размере 20 000 долл. США.

«Мы призываем трейдеров из различных сфер продемонстрировать свои навыки в торговле. Соревнование Vantage Live Trading — это не только денежное вознаграждение за успех; это свидетельство выносливости и деловой хватки каждого участника», — заявил Марк Депальер, директор по стратегии и торговле Vantage.

Организаторы мероприятия обещают атмосферу энергичных торгов и адреналин киберспортивных состязаний. По мере проведения конкурса промежуточные результаты турнира будут регулярно обновляться, чтобы участники имели возможность видеть собственные показатели. Это событие обеспечивает опытным трейдерам идеальную площадку для демонстрации своего мастерства и возможность побороться за профессиональное превосходство и прибыльные награды.

Регистрация для участия в конкурсе началась 1 июля и завершится 22 сентября 2023 года, в то время как сам конкурс стартует 1 августа. Ранняя регистрация дает начинающим участникам достаточно времени для того, чтобы подготовиться к соревнованию, обеспечивая необходимые условия для захватывающего соревнования.