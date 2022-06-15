Ваши ноги и распространенные летние травмы

Хирурги выделяют распространенные летом травмы, поскольку все больше людей проводят время на свежем воздухе. Медики отмечают, что в это время года пациенты чаще обращаются со стрессовыми переломами и повреждениями сухожилий, порезами и более серьезными травмами от болгарок, цепных пил, перфораторов и другой дачной и строительной техники.

–– Нам приходится иметь дело с долгозаживающими повреждениями, –– говорит Ирина Соловьёва, врач травматолог-ортопед больницы научного центра РАН в Черноголовке.

Недавно здесь было проведено новое клиническое исследование уникальной разработки российских учёных для восстановления тканей при повреждениях опорно-двигательного аппарата. Речь идёт о препарате СФЕРО®гель, созданного на основе фундаментальных исследований ведущих специалистов.



Для применения препарата СФЕРО®гель не требуется оперативное вмешательство. В месте введения препарат на клеточном уровне образует матрицу, в которой организм запускает создание новых здоровых клеток взамен поврежденных. По оценкам экспертов, Сферогель не имеет аналогов на мировом рынке. Вдобавок к неоспоримым преимуществам принципа и динамики действия препарат доступен по цене, более того, лечение Сферогелем можно поучить бесплатно в государственных медицинских учреждениях.

Приехав в Москву на заработки, 42-летний Андрей устроился по объявлению газонокосильщиком. На работу брали без ограничений, опыт не требовался. В первый же день мужчина получил рваную рану от газонокосилки. Товарищ нанёс ему травму сзади, когда объезжал препятствие. Лечение заняло много времени.

–– У меня была мокнущая рана, связки не заживали. Я не мог пользоваться ногой, как если бы она была сломана. Да что там сравнивать –– когда у меня был перелом, это было вдвое легче. Боль не прекращалась ни днём, ни ночью, –– вспоминает пациент. –– Наверное, остался бы хромым, если бы не попал к врачам, которые стали лечить меня Сферогелем. Боль ушла очень быстро. Думал, типа обезболивания. Но нет – она так и не вернулась. И рана начала затягиваться, а самое главное –– уже через несколько дней я пошёл! Сначала с ходунками, а потом дело пошло быстрее. Хожу без палочки, вернулся к физической работе.

В условиях поликлинического отделения с операционным блоком больницы Научного Центра РАН в Черноголовке лечение с применением препарата СФЕРО®гель получили уже более 160 пациентов.

–– Препарат можно назвать инновационным, –– считает практикующий врач травматолог-ортопед Ирина Соловьёва. –– Во всех случаях нами подтверждена эффективность применения композиции гетерогенного имплантируемого геля СФЕРО®гель при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Сейчас усилиями наукориентированной компании БИОМИР сервис в Подмосковье организовано производство препарата в объёмах, достаточных для закрытия потребностей всех регионов. Решить проблемы пациентов с дефектами тканей опорно–двигательного аппарата с помощью новейшего биоимплантата смогут врачи частных и государственных клиник.