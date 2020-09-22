Василий Голубев продлил полномочия донского правительства до конца года

Политика
22 сентября 2020

Переизбранный по результатам единого дня голосования 13 сентября 2020 года на очередной срок, губернатор Ростовской области Василий Голубев продлил полномочия своих заместителей и региональных министров на должностных постах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В сообщении для прессы аппарата Голубева отмечается, что с региональными министрами и заместителями были заключены краткосрочные служебные контракты на три месяца – до 21 декабря 2020 года. За это время губернатор сформирует окончательную команду правительства.

По правилам, трудовые договора министров донского правительства и вице-губернаторов действовали только на период полномочий Василия Голубева. В день, когда вновь избранный губернатор вступил в должность, срок договоров автоматически истек. Поэтому и понадобилась процедура пролонгирования полномочий донских чиновников.

Напомним, в этом году единый день голосования проходил во всех регионах России в трехдневном формате – с 11 по 13 сентября. В губернаторских выборах Ростовской области Василий Голубев одержал убедительную победу, набрав более 65% голосов, при явке около 43% от общего числа местных жителей, обладающих избирательным правом. Василий Голубев официально вступил в должность 21 сентября.

Примечательно, в единый день голосования пять лет назад – 13 сентября 2015 года – Василий Голубев также продемонстрировал уверенную победу с результатом 78% голосов. Его ближайший соперник, коммунист Николай Коломейцев, набрал всего 11,6%.

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