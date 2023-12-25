Вечная история любви. Даниил Спиваковский о своей постановке «Укрощение строптивой» на сцене ЦДКЖ: Если после спектакля молодой человек подарит своей девушке цветы, значит мы трудились не зря

24 января 2024 года на сцене ЦДКЖ состоится премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Вечную историю любви в современных декорациях увидел и воплотил известный актер и режиссер Даниил Спиваковский: «Это пьеса о любви, сыгранная молодыми актерами для зрителей, которые могут оценить искрометность чувств современных героев», сообщает «Версия»

– Даниил Иванович, говорят, что у спектакля интересная история, и он «вырос» из студенческой постановки …

– Да, это так. На одном из курсов, где я преподаю, вместе со своими педагогами-помощниками я поставил «Укрощение строптивой». Потом этот спектакль увидели продюсеры, он им понравился своим решением, энергетикой, и они предложили его перенести на профессиональную сцену, с молодыми, пока неизвестными артистами. Собственно, это и стало основной особенностью постановки – отсутствие звездного состава. Часть артистов, мои бывшие ученики разных лет выпуска. Есть ребята, которые просто пришли на кастинг. В любом случае сложилась команда молодых актеров – полных энергии, азарта, задора. И вся эта энергия несется в зал, наполняет зрителей радостью, желанием влюбляться.

– Постановка сильно отличается от пьесы Шекспира?

– Основная канва пьесы полностью сохранена. Те, кто хочет познакомиться с этим произведением, и у него по каким-то причинам нет времени на чтение, может прийти и увидеть доподлинную историю. Безусловно, действие пьесы перенесено в наше время, но это никак не сказалось на сюжете или действии. Единственное, мы придумали еще одну свадьбу и женили всех главных персонажей: Петруччо – на Катарине, Люченцио – на Бьянке, Гортензио – на вдове, а Гремио – на еще одной героине. Этого у Шекспира нет, но мы решили, что они тоже не должны остаться одинокими. Причем, мы не дописывали текст, просто придумали изящное визуальное решение. В финале у нас все счастливы и рады. Есть и еще одно отличие. У Шекспира задействованы два отца главных героев. А у нас в пьесе появляются две матери. Оказалось, что это намного интереснее и глубже. Появляется тема материнской любви, материнского беспокойства, переживаний. Это придает большую глубину всему действию.

– Как Вы считаете, а влюбленность и любовь как-то изменились со времен Шекспира?

– Никоим образом. Люди влюблялись как в прошлые века, так и сейчас абсолютно одинаково. Это естественные симпатии между людьми. Да, жизнь изменил научно-технический прогресс, и, наверное, в прежние времена Петруччо и Катарина обменивались письмами, а в наше время – смс-ками, но это единственная разница. Чувства, эмоции, надежды – они остаются все те же, по накалу, искренности, глубине, желанию быть счастливыми.

– Именно, поэтому Вы в пьесе решили всех переженить, чтобы все были счастливы и в законном браке…

– Именно. Это история, в том числе, и о чистоте взаимоотношений между молодыми людьми. Влюбленность должна закончиться настоящими честными отношениями и свадьбой. И я стою на таких позициях в своей жизни и стараюсь, чтобы именно эта мысль звучала в моем творчестве.

– Все, кто был на Вашем спектакле, отмечают удивительное музыкальное сопровождение: 82 музыкальных фрагмента, большое количество танцев и пластических номеров.

– Да, все удивляются, как это у нас органично получилось. Танцевальные фрагменты – яркие, зажигательные – сохранены еще со времен студенческого спектакля, их восстановила Елена Ходунова, моя помощница, выпускница моего первого курса. В пьесе она играет одну из главных ролей – мать Катарины и Бьянки. Ее смело можно назвать хранительницей этого спектакля, именно она сохранила все танцы, мизансцены от первой постановки. Благодаря ей спектакль и увидел свет сейчас. Из-за моей загруженности история была бы поставлена значительно позже. Музыке мы тоже уделили особое внимание. Учитывая, что действие разворачивается в Падуе, в постановке звучат зарубежные баллады и ритмы как прославленных знаменитых рок-групп, так и музыка различных этнических направлений.

– Полагаю, что это было сделано для привлечение молодого поколения. Это удалось?

– Принято считать, что в театр ходят люди 30-35 лет и старше. А мы хотим привлечь молодых ребят. И они приходят. После премьеры нашей постановки пошел слух, что это «здорово», думаю, что лучшей рекламы, чем «сарафанное радио» в данном случае не найти.

Все, что я делаю в творчестве, я делаю прежде всего для своей семьи – жены Светланы и детей. Они у меня строгие зрители. Мои старшие дети приняли постановку с восхищением, смотрели ее ни один раз, знают актеров, которые там играют. Их поддержка меня вдохновляла. Если после этой истории молодой человек пойдет купит букет своей девушке или позвонит ей, или молодой человек, который пригласил свою девушку в театр, во время спектакля незаметно положит руку на ее ладошку, это значит, что мы не напрасно трудились.

– Молодые актеры пытались внесли свою лепту в постановку?

– Конечно. Была импровизация, они фантазировали, что-то придумывали, но они доверились мне, моей трактовке, моим предложениям, решениям. И тем людям, которые мне помогали. Некоторые вещи были строго придуманы, и я требовал их исполнения.

– Почему Вы решили поставить спектакль на сцене ЦДКЖ?

– ЦДКЖ я знаю очень много лет. Практически все свои спектакли, которые я играл в форме антрепризы, я играл в ЦДКЖ. Я прекрасно знаю эту сцену, техническое оснащение, свет и звук. Как говорят, это уже намоленное место: здесь столько спектаклей сыграно, столько прославленных артистов выходило на эту сцену, что место стало действительно знаковым. Кроме того, этим спектаклем заинтересовалось руководство Дома культуры. И они взяли постановку под свое крыло, что в принципе бывает не часто. Дома культуры все-таки больше сдают в аренду свои помещения. Но все зависит от людей, нынешнее руководство ЦДКЖ – творческие, яркие люди, которые захотели сами творить, участвовать в создании спектакля. Это может вызывать только восхищение. Я думаю, смело можно сказать, что эта постановка войдет в репертуар ЦДКЖ надолго.

– Так может сотрудничество с ЦДКЖ продолжится, и скоро на его сцене появится Ваша новая постановка?

– Возможно. Сейчас ведутся переговоры, я не хотел бы говорить о планах заранее. Надо подождать, в следующем сезоне будет еще одна моя постановка на сцене ЦДКЖ. Это будет история, как всегда, про любовь, но в советской классике, драматургии 20 века.