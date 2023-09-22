Вечные грядки: хризотилцементная ограда как решение на десятилетия

В России существует распространенный метод строительства высоких грядок на дачных участках — хозяева используют в качестве ограды старый хризотилцементный шифер. В ход идут листы, оставшиеся после ремонта кровли дома, а также плоский лист, применяющийся для создания несъемной опалубки для ленточного фундамента. Для работ не требуются особые навыки или же специальное оборудование, достаточно лишь пилы «болгарки», шуруповерта, пары перчаток, очков для защиты глаз и респиратора. Распиленные по длине листы шифера вкапывают в землю, соединяют их металлическими пластинами и саморезами. Отдельные хозяева затем красят свои грядки, придавая им нарядный вид. Весь комплекс работ может осуществить один человек, причем за очень короткий промежуток времени.

Хризотилцементный шифер обладает рядом преимуществ в качестве материала для строительства грядок. Он не гниет, не подвержен воздействию влаги, химически инертен к почве (кроме почвы с высоким содержанием кислот), его не могут прогрызть вредители, не окисляется и устойчив к механическим повреждениям. Благодаря низкой теплопроводности, хризотилцементный шифер хорошо сохраняет тепло, что благоприятно сказывается на росте растений. Средний срок службы хризотилцементной кровли составляет около 30 лет, и столько же, если не дольше, могут прослужить грядки из шифера.

Впрочем, для строительства хризотилцементных грядок используют не только старые листы, но и приобретают новые. Благодаря доступности на отечественном рынке, хризотилцементный шифер и плоский лист дают возможность построить большое количество объектов даже при самом скромном бюджете. Ряд производителей хризотилцементной продукции выпускают готовые решения — они варьируются по размеру, позволяя обойтись без предварительной обработки материала. Процесс их сборки предельно прост: достаточно вкопать и соединить «уголками». Также их удобно разбирать и переносить — это можно делать неоднократно, что при учете долгого срока эксплуатации является дополнительным преимуществом.

Тем не менее, существует мнение, что хризотилцементные грядки при всех своих преимуществах могут нести вред здоровью человека. Оно основано на популярном заблуждении, которое смешивает воедино два вида минеральных волокон. Мы не зря говорим именно о «хризотилцементной» продукции — в её основе лежат волокна хризотилового асбеста, который представляет собой гидросиликат магния. Он признан безопасным при контролируемом использовании и разрешен как в России, так и в множестве других стран. Существует и другой асбест, амфиболовый. Его использование в промышленности запрещено в конце прошлого века по всему миру, и в современном отечественном шифере его нет и быть не может. Мнение о вреде асбеста часто забывает эту разницу между волокнами, которая отражена также в решении Генеральной Ассамблеи ООН от 2007 года. Тогда было провозглашено дифференцированное отношение ко всем типам асбеста с учетом последних научных исследований.

Также противники хризотилцементных грядок утверждают, что хризотиловое волокно может проникать в почву и вредить растениям. Это тоже неверно — во всех изделиях, доступных конечному потребителю, хризотил находится в связанном состоянии. Это означает, что «чистое» волокно невозможно встретить в повседневной жизни. Кстати, именно поэтому для строительства систем водоснабжения, в том числе питьевой водой, разрешено использовать хризотилцементные трубы.

Итак, отметим, что идея применения старого (и нового) шифера в качестве основы для строительства высоких грядок является выгодным и долговременным решением для хозяев как больших огородов, так и скромных теплиц или цветников. Хризотилцементная продукция позволяет решить данную задачу быстро, недорого и эффективно на долгие годы.