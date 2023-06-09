Венгерский стартап Greenstic получил инвестиции от Hiventures на эко-реформу в общепите

Компания Greenstic Europe Ltd. получила инвестиции в размере около 1,4 млн евро от Hiventures – наиболее влиятельной венчурной компании Венгрии. Это финансирование поможет компании Greenstic, являющейся дистрибьютором и производителем одноразовых и экологически чистых упаковочных материалов для ресторанов – контейнеров и столовых приборов – расширить свою региональную деятельность и внедрить экологически ответственные процессы в секторе общественного питания.

В последние годы во всем мире наблюдается значительный рост рынка экологически чистых столовых приборов и принадлежностей. Кроме того, компания Greenstic продемонстрировала динамичные показатели своего бизнеса, вдвое увеличив выручку с момента своего основания в 2019. Компания Greenstic занимает лидирующие позиции на венгерском рынке, и в прошлом году расширила географию своей деятельности за счет создания дочерней компании в Румынии, и вступления в партнерские отношения по франшизе со Словакией.

С учетом благоприятных нормативно-правовых условий и потребительских тенденций, указывающих на дальнейший рост спроса, компания Greenstic планирует использовать средства из фонда Hiventures для увеличения своих производственных и логистических мощностей и расширения своего ассортимента продукции и клиентской базы в Венгрии, Словакии и Румынии.

В рамках комплексного обслуживания компания Greenstic выполняет биологическое компостирование использованных клиентами приборов и принадлежностей, способствуя тем самым внедрению модели экономики замкнутого цикла в секторе общепита.

Hiventures является одним из наиболее активных инвесторов венчурного капитала в Европе. Решения принимаются взвешенно, на основе нескольких критериев: «‎Помимо очевидных рыночных возможностей и экологически обоснованных целей, слаженная и успешная работа опытной управленческой команды Greenstic сыграла важную роль, когда мы принимали наше решение по инвестированию», – заявил руководитель отдела стартапов Hiventures Денес Шлуха (Dénes Szluha).