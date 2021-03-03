Вениамин Кондратьев: экспорт – новый источник доходов для экономики региона

В среду, 3 марта, на совещании у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева состоялось обсуждение эффективности работы региональных институтов поддержки. В ходе совещания Кондратьев отметил, что за последние три года объем финансирования указанных фондов, стимулирующих развитие бизнеса на Кубани, достиг 5,5 млрд рублей.

Глава региона выразил уверенность, что в период вспышки новой коронавирусной инфекции Covid-19, внедряемые институтами поддержки программы стали именно тем эффективным инструментарием, который позволил сохранить стабильность работы ведущих сегментов края и рабочие места на ключевых предприятиях.

«Известно, что всемерная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – одно из главных направлений приложения усилий местных властей. Мы должны всячески помогать и поддерживать малые предприятия не только в работе на региональном рынке, но и помогать им выходить за пределы Краснодарского края, и даже за пределы России. На сегодняшний день, экспорт – это новый источник доходов для региональной экономики, потому что мы уже научились работать с конкурентоспособными товарами – производить, хранить, упаковывать и продавать их. Мы готовы выходить на новые объемы экспорта. Уверен, что отличное соотношение качества и цены кубанских товаров будет служить нам в качестве дополнительного конкурентного преимущества. В этом мы также должны помогать нашему бизнесу, который желает выходить на внешние рынки и реализовывать экспортно-ориентированную продукцию», – отметил Кондратьев.