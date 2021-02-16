Вениамин Кондратьев распорядился создать штабы для координации работы коммунальщиков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился создать на местах штабы для дальнейшей координации работы дорожных и коммунальных служб в усложнившихся погодных условиях. Во вторник, 16 февраля, глава региона провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению ЧС.

Настоящую русскую зиму малыши Кубани, наверное, видят впервые в своей жизни. Метели, высокие сугробы, гололед – все эти капризы погоды не должны повлиять на привычный образ жизни людей, подчеркнул Кондратьев. Губернатор выразил уверенность, в подобных погодных условиях, в первую очередь, внимание коммунальщиков и автодорожников должно быть сконцентрировано на расчистке от снега дорог и тротуаров, которые ведут к детским садам, школам, больницам и прочим социальным учреждениям региона.

«Если обильный снегопад идет два-три дня, это же не значит, что люди не будут выходить из дома и не работать? Жители Краснодара и прочих городов нашего края оставляют свой личный автотранспорт, пересаживаются на маршрутки, это объяснимо. Поэтому, во-первых, власти муниципалитетов должны обеспечить устойчивое функционирование общественного транспорта. Во-вторых, должна быть организована дополнительная расчистка магистральных улиц. Отдельное внимание уделяем транспортной доступности социальных объектов – детсадов, школ, поликлиник, больниц и прочих аналогичных объектов. Для координации усилий сотрудников дорожных и коммунальных служб муниципалитеты должны создавать на местах временные штабы», – сказал Кондратьев.