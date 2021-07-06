Вениамин Кондратьев распорядился подготовить эвакуацию населения

Властям Сочи удалось справиться со стихийным бедствием, теперь город переходит в штатный режим жизнедеятельности. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Напомним, накануне в Краснодарском крае начались сильные ливни. Сочи пострадал сильнее всего. В ночь с воскресенья на понедельник выпало около месячной нормы осадков. Из-за шторма погиб один человек. Еще двое пострадали. Пляжи разрушены. Реки вышли из берегов. На федеральной трассе Джубга-Сочи сошел сель, движение в обе стороны перекрыто. Альтернативного транспортного сообщения к побережью нет.

Тем временем, в региональном управлении МЧС объявили экстренное предупреждение. В ведомстве предупредили, в регионе снова могут начаться ливни с грозой и градом. Порывы ветра – до 22 м/с. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления, а также установить для них пункты временного размещения с трехдневным запасом еды.

Режим ЧС продолжает действовать по всему черноморскому побережью. Как сообщили власти Крыма, на юго-западе республики – сели и дожди. Выпало две месячные нормы осадков. Реки вышли из берегов. Один человек пострадал. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения. В Бахчисарайском районе – режим ЧС муниципального уровня. Подтоплено более 100 домов.

По словам гидрологов, паводок мог вызвать спуск прудов после ливней и захламление русла рек тростником. Уборка зерновых частично приостановлена. Дожди в Крыму и Сочи прекратятся к середине недели, обещают синоптики.В Абхазии – тоже ливни и шторм. Столица Сухум и западная часть республики, где размещены основные курорты, обесточены. В некоторых районах оборваны линии электропередачи, сорваны крыши домов, повалены деревья.

Источник фото: csn-tv.ru