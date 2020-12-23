Вениамин Кондратьев: развитие экономики Кубани – гарантия стабильности края

В среду, 23 декабря состоялась очередная сессия Законодательного Собрания Кубани (ЗСК), которая прошла в дистанционном формате. В работе ЗСК принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил парламентариев за активную работу в столь сложный год, отметив, что несмотря на все трудности, региону удалось удержать эпидемическую обстановку в рамках допустимых значений и сохранить ключевые показатели экономики.

По словам главы региона, в период первой вспышки инфекции Covid-19 эксперты говорили о том, что выпадающие доходы региона могут достигнуть отметки 30 млрд рублей. Однако на сегодняшний день эта цифра в два раза меньше – не более 15 млрд рублей.

«Хотел бы поблагодарить каждого из депутатов Заксобрания Кубани за достойный вклад в развитие нашего края. И с точки зрения эпидемической обстановки, и с точки зрения финансов наш регион сегодня показывает стабильную работу. Однако для дальнейшей стабильности в ужесточившихся экономических условиях нам все равно требуется развитие – пускай небольшая, но хотя бы минимальная динамика. Для реализации наших планов потребуются средства, а средства, безусловно, мы обязаны зарабатывать сами. Уверен, в будущем году нам это удастся. Еще раз спасибо за совместную плодотворную работу и достигнутые результаты», – поблагодарил депутатов глава региона.

Кондратьев добавил, главная задача на 2021 год – обеспечение наполняемости бюджета и достижение доковидных темпов развития экономики.