«ВЕНТАЛЛ» принимал участие в строительстве первого в России завода по переработке низкосортной древесины

24 июня 2021 года состоялось открытие нового современного завода ЗАО «Муром», на котором производят ориентированно-стружечные плиты из низкосортной древесины. «ВЕНТАЛЛ» участвовал в строительстве этого уникального производственного комплекса. Для реализации проекта завода ЗАО «Муром» на площадке «Венталл» были изготовлены металлоконструкции общей площадью 39 000 кв. м.

Проект стал уникальным по многим моментам. Во-первых, новый завод стал первым в России чистым безотходным производством плит ОСП на полном собственном обеспечении. На сегодняшний день это одно из самых высокотехнологичных и экологичных деревообрабатывающих предприятий, аналог у которого есть только в Венгрии. Во-вторых, в проект изначально были заложены очень высокие скорости проектирования и строительства. Если по опыту других предприятий на выполнение всех этапов от разработки проекта до ввода в эксплуатацию производства отводится от 3 до 4 лет, то для этого завода был установлен срок всего в два года. Поэтому ко всем участникам строительства предъявлялись особые требования: необходимо было строго выдерживать сжатые сроки каждого из этапов.

Компания «Венталл» являлась одновременно разработчиком чертежей КР и поставщиком металлоконструкций. Главная производственная линия завода имеет длину более 500 метров, что потребовало строительства цеха площадью около 3 гектаров и возведения множества строительных конструкций. В силу сложной геологии участка и особенностей эксплуатации будущего здания все элементы каркаса будущего здания должны были обладать сравнительно малым весом, обеспечивать зданию высокую прочность, устойчивость и способность ежедневно противостоять вибрационным нагрузкам от работающего оборудования. Исходя из этих условий, специалисты конструкторского бюро «Венталл» разработали соответствующие конструктивные решения, отвечающие перечисленным требованиям.

На поставку металлоконструкций для производственного цеха был заложен срок всего в 5 месяцев. Завод «Венталл» своевременно поставил полный комплект здания — каркас, стеновые и кровельные ограждающие конструкции, а также перегородки. Также были изготовлены металлоконструкции для строительства склада лесоматериалов и подсобных строений электроподстанции.

На сегодняшний день здание смонтировано и сдано в эксплуатацию. Первая ОСП-плита вышла с конвейера нового завода еще в ноябре 2020 г. Торжественное открытие было отложено из-за пандемии и состоялось только в июне 2021 года.

Участие в проекте муромского деревообрабатывающего завода стало для компании «Венталл» интересным опытом. За два года с нуля было построено современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее уникальную в своем роде продукцию.

О группе компаний «Венталл»:

ООО «Венталл» специализируется на производстве объектов из стали и стальных конструкций с 1991 года. Компания предлагает полный диапазон продукции и услуг — от проектирования до поставки полнокомплектных зданий. Обширная дистрибьюторская и дилерская сеть простирается по всей России и странам СНГ. Производственные мощности заводов «Венталл», расположенные в Обнинске и Балабаново Калужской обл., позволяют выполнять самые крупные заказы за короткий период времени. Бренд «Венталл» обладает неоспоримыми преимуществами крупного игрока на строительном рынке металлоконструкций, обогащенного международным опытом.