ViaBTC обновляет технологию майнинг-пула и представляет инновационные продукты и услуги

Подразделение исследований и разработок компании ViaBTC модернизировало базовую архитектуру майнингового пула, оптимизировало передачу блоков и внедрило инновационные продукты и услуги, такие как «автоматический обмен валют/вывод средств» и «криптозаймы». ViaBTC предоставляет прозрачную статистику майнинга и «Предупреждение по хешрейту», чтобы обеспечить бесперебойный процесс майнинга для своих пользователей.

Сдержанно и прагматично компания ViaBTC закладывает прочную основу и обеспечивает устойчивый рост

Всего через год с момента своего основания хешрейт BTC компании ViaBTC уже вошел в пятерку лидеров по всему миру, завоевав доверие и поддержку бесчисленного числа майнеров. Однако ViaBTC не почивала на лаврах, а сосредоточилась на непрерывном улучшении качества обслуживания пользователей и совершенствовании своих продуктов. Это стремление к совершенству окупилось: последовательно были запущены несколько майнинговых пулов, поддерживающих такие основные криптовалюты, как LTC, DASH и ZEC. На сегодняшний день компания ViaBTC предоставляет услуги по майнингу 15 различных криптовалют с совокупным объемом добычи в десятки миллиардов долларов.

Вдумчивый и профессиональный подход ViaBTC обеспечивает более стабильную прибыль от добычи благодаря высокотехнологическим мощностям

Только отличная команда может продвинуть компанию вперед. Полагая, что «команда — это первый продукт компании», ViaBTC считает свою команду самым важным фактором конкурентоспособности и самым важным продуктом. Благодаря постоянному привлечению талантливых специалистов компания ViaBTC сформировала эффективную глобальную профессиональную команду. Раньше сотрудники работали в известных интернет-компаниях по всему миру, и более 60% из них являются сотрудниками подразделения исследований и разработок. Можно с уверенностью сказать, что ViaBTC — это технологическая компания.

Хайпо Ян (Haipo Yang), создатель ViaBTC, уделяет большое внимание техническим аспектам майнинговых пулов. Как руководитель с техническим образованием, он понимает важность создания эффективной команды исследований и разработок и устанавливает высокие стандарты для своих сотрудников. Г-н Ян требует строгой проверки кода и следит за тем, чтобы каждая деталь, включая пробелы, имена переменных и проектирование архитектуры, была тщательно продумана. В результате ViaBTC сохраняет безупречную техническую репутацию на протяжении последних 7 лет, с самым низким уровнем сиротских блоков в сети, обеспечивая майнерам стабильную и надежную прибыль. Это техническое превосходство позволило ViaBTC превзойти своих конкурентов по уровню прибыльности майнинга.

ViaBTC «делает мир лучше с помощью блокчейна».

Source: https://www.viabtc.com/statistics

ViaBTC — стабильный и надежный игрок в условиях конкуренции в криптоиндустрии, неуклонно растущий с момента своего основания в 2016 году. Компания уделяет большое внимание поддержанию стабильности и понимает важность предоставления пользователям возможности добыватькриптовалюту.

На сегодняшний день благодаря профессиональным технологиям и высококачественной продукции платформа ViaBTC превратилась из майнингового пула с единственным бизнесом во всеобъемлющую экосистему, обслуживающую свыше 4 миллионов пользователей из более чем 200 стран и регионов по всему миру. Ключевые сегменты ее бизнеса, включая ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CSC, ViaWallet и ViaBTC Capital, являются незаменимой инфраструктурой блокчейна. В перспективе компания ViaBTC продолжит превращаться в «криптошлюз» для большего числа пользователей, делая мир лучше через блокчейн.