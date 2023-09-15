VIBE 2023: как изменился облик СМИ в Европе, Евразии и Центральной Азии

Конфликт в Украине оказал существенное влияние на средства массовой информации и весь информационный сектор стран Европы, Евразии и Центральной Азии, отмечает Vibrant information Barometer for Europe и Eurasia (VIBE), составленный международной некоммерческой организацией IREX в 2023 году.

Благодаря работе экспертных групп, осуществляющих свою деятельность в 18 странах, в VIBE приводится оценка динамичных информационных систем различных стран в эпоху цифровых технологий, результаты непосредственного анализа новых концепций, таких как информационная грамотность и информационные пузыри, а также качество информации, представляемой в СМИ и в информационном секторе в целом.

В издании VIBE за 2023 год показано, что большинство стран во всех трех регионах столкнулись с активизацией информационно-пропагандистских кампаний и кампаний по дезинформации. Согласно представленному в ноябре 2022 года отчету, было выявлено 120 телеграмм-каналов, по меньшей мере половина которых возникла в результате осуществления хорошо скоординированных операций, при этом управление этими каналами осуществлялось из одного и того же места. Эти каналы копировали содержание новостных лент для привлечения подписчиков. В другом примере группа VIBE отметила телеканал Alt-Info.

Группа специалистов из Кыргызстана отметила, что многие люди поддерживают получать информацию из телевизионных программ, транслируемых Россией. Кроме того, у многих граждан Кыргызстана есть члены семьи и друзья, которые работают в России и активно распространяют подкасты из российских социальных сетей через приложения для мгновенного обмена сообщениями.

В Европе Группа из Боснии и Герцеговины привела примеры сообщения, которые получили дальнейшее распространение в средствах массовой информации.