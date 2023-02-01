Вице-премьер Чернышенко озвучил результаты нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 год

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1 февраля 2023

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на брифинге по результатам нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 год. Чиновник рассказал, что российские IT-специалисты в 2022 году получили 5,8 тыс. ипотечных кредитов, сумма которых в целом составляет 53 млрд рублей.

Программа льготного ипотечного финансирования для IT-специалистов в России стартовала в мае 2022 года. Ее участником – получателем льготного кредита – может стать любой гражданин России в возрасте от 22 до 44 лет, проработавший в IT-секторе не менее трех месяцев. Ставка по льготному кредиту не превышает 5% годовых. Действие льготной программы ограничивается 31 декабря 2024 года.

Максимальный объем кредитования по Москве и другим городам-миллионникам равняется 18 млн рублей, притом что ежемесячный доход получателя кредита должен составлять 150 тыс. рублей и более.

В ЖК «Светлый мир “Станция Л…”» от компании Seven Suns Development выгодное предложение для работников сферы информационных технологий: размер первоначального взноса – от 15%, процентная ставка – от 3% годовых, сумма кредита – до 23 млн рублей.

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