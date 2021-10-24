Вице-премьер Виктория Абрамченко: «Вместе с «Норникелем» первыми начинаем отрабатывать автоматизированный учет выбросов в атмосферу»

В Доме правительства 21 октября состоялось подписание знакового соглашения, которое существенно упростит выполнение масштабных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экология». Речь идет о внедрении в стране глобальной системы автоматического мониторинга за состоянием качества атмосферного воздуха. Стартовой площадкой для этого запуска станут предприятия «Норникеля». Руководство горно-металлургической компании и «Российского экологического оператора» и выступило сторонами соглашения.

Главная задача заявленного пилотного проекта, по словам заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, — перевод процесса сбора и передачи данных о состоянии атмосферного воздуха с российских предприятий в единый аналитический центр из «ручного» режима в автоматический, полностью исключив при этом человеческий фактор. «С сегодняшнего дня «Норникель» оборудует предприятия на территории Норильска датчиками, которые будут верифицированы со стороны государства. Такое техническое задание компания получает от государства и за свой счет монтирует эти датчики на промышленной площадке и в городской зоне Норильска. Важно, что эта система датчиков будет учитывать не только традиционные загрязняющие вещества, но и сможет одновременно анализировать выбросы парниковых газов. И мы сейчас с «Норильским никелем» фактически первыми будем отрабатывать автоматизированный учет выбросов. Владимир Олегович — пионер в этом смысле. Я хотела бы призвать к такому же примеру и другие крупные компании», — заявила вице-премьер.

На установку автоматических устройств замера загрязняющих веществ в атмосферном воздухе у «Норникеля», как у компании, претендующей на получение от Росприроднадзора комплексного экологического разрешения, есть четыре года. Однако ГМК не стала тянуть и уже внедрила свою систему мониторинга за качеством выбросов — 16 станций контроля воздуха успешно собирают данные в жилой зоне Норильска. В компании уверены в эффективности разработанной системы, поэтому с готовностью согласились участвовать в пилотном проекте. «Наша система мониторинга, позволяющая любому желающему оценить качество воздуха рядом с предприятиями «Норникеля», находится в высокой степени готовности. Мы готовы предоставить свои наработки для эксперимента, плодами которого впоследствии воспользуется вся страна. Для нас очень важно, чтобы процесс улучшения состояния атмосферного воздуха в городах, где мы работаем, был прозрачный и понятный для правительства и общественности. И мы отдаем себе отчет в той ответственности, которая на нас лежит, потому что результаты этого пилотного проекта помогут отработать методологию, которая будет использована в других городах», — подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Пилотный проект позволит определить типы источников атмосферных выбросов, а также составить исчерпывающий перечень конкретных загрязняющих веществ. Запуск автоматизированной системы учета также поможет протестировать соответствующее оборудование, сформировать протоколы передачи и верификации данных, на базе которых в итоге будут утверждены необходимые нормативные документы. Отработанные методики и утвержденные стандарты будут в дальнейшем распространены в других городах страны — в первую очередь, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух».