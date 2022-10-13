Вице-президент «Норникеля»: «Экология – это не про деньги»

«Экология и промышленность. Вызовы, тренды, технологии». Под таким названием в Москве начал работу IX Экологический форум, ставший преемником проводимой «Норникелем» международной конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». Мероприятие организовано Общественным советом при Минприроды РФ, Всероссийским обществом охраны природы при поддержке ГМК.

Для «Норникеля» тема нынешнего экологического форума очень близка. Компания давно готова к различного рода экологическим и климатическим вызовам, инвестирует огромные средства в технологии чистого производства. Что же касается трендов, то, по сути, именно «Норникель» и является в России той самой референтной промышленной компанией, которая задает тренды экологической безопасности. И это вполне справедливо: ведь на реализацию различного рода природозащитных инициатив ГМК до 2030 года направит более 440 млрд рублей. Так что вполне логично, что российский горно-металлургический гигант эксперты относят к числу экологических трендсеттеров. Вот и по мнению выступившей в рамках форума главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, как раз «Норникель» является ярким примером отечественного бизнеса, который принял стратегию на защиту экологии. «У «Норникеля» была и есть понятная длительная экологическая перспектива, может быть не всегда сфокусированная на каких-то конкретных ежесекундных задачах. И компания продолжает вкладывать, согласно принятой стратегии, ресурсы, время. Иногда даже делает движения с избытком. Но это задел на будущее», — считает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Достижения на экологической ниве в «Норникеле» считают одними из наиболее значимых в области устойчивого развития. И не удивительно: «зеленые» инвестиции компании в одну только «Серную программу» составляют более 300 млрд рублей. Закрытие устаревших промышленных площадок, модернизация производственных мощностей, переход на возобновляемые источники энергии — и, как результат, только за минувший год «Норникелю» удалось снизить выбросы диоксида серы в Норильске на 13,7%. Этот показатель будет существенно улучшен в будущем году, когда закончится монтаж современного оборудования на Надеждинском металлургическом заводе. Вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев уверен, что экологическая составляющая должна стать важной частью корпоративной стратегии каждой социально ответственной компании, заботящейся о людях. «Экология – это не про деньги. Как мы можем измерить стоимость здоровья наших работников, их детей, жен, матерей? Конечно же, мы понимаем, что компания, реализуя «Серную программу», не получает никакой добавленной стоимости. Если рассчитывать расходы, то эта программы никогда бы не прошла бюджетный комитет. Прибыли она не приносит, но ценность для окружающей среды, для жителей региона невозможно оценить в деньгах», — отметил Андрей Грачев.

«Серная программа» — самая масштабная, но не единственная экологическая инициатива «Норникеля». Вот уже около года в Норильске силами ГМК реализуется целый ряд значительных проектов, которые позволят существенно преобразить этот заполярный город, качественно улучшить жизнь норильчан. Один из них — десятилетняя экологическая программа по санитарной очистке «Чистый Норильск», призванная убрать накопившийся за 80 лет мусор, избавить город от обветшавших и заброшенных строений. Общий объём финансирования глобальной уборки составляет 40 млрд рублей.