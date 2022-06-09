Видеоплатформа «Русских сезонов» покажет детям трансляции спектаклей петербургского театра

По всей стране начались долгожданные летние каникулы. Для самых юных зрителей видеоплатформа «Русских сезонов» подготовила особенные трансляции – мюзикл «Путешествие муравьишки» и детскую оперу «Кошкин дом» Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье». Показы пройдут на официальном сайте «Русских сезонов» в 20:00 по московскому времени.

7 июня, во вторник, состоится показ мюзикла «Путешествие муравьишки». Сюжет хрестоматийного рассказа Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил» сохранил свою основу – юный муравей, оказавшийся вдали от дома, спешит к родному муравейнику и волнуется, что надо успеть до заката, иначе стражи закроют вход, – но изменился в деталях вместе с поменявшимся миром.

В постановке режиссера Анны Снеговой и дирижера Петра Максимова мюзикл обещает зрителям рождение спектакля человечного и мудрого, а вместе с тем зрелищного, полного неожиданных поворотов и причудливых персонажей. Не только сама музыка погружает в атмосферу сказки, но и созданные художником спектакля Ириной Долговой декорации и костюмы. Спектакль – номинант Всероссийской театральной премии «Золотая маска» в шести номинациях.

9 июня, в четверг, зрители увидят детскую оперу «Кошкин дом», недавнюю премьеру театра «Зазеркалье». Каждое новое поколение открывает для себя эту историю не только в книге, но и на экране, и на сцене театра. Что случилось с богатой надменной Кошкой, которая в одночасье оказалась у разбитого корыта, сможет пересказать, пожалуй, каждый ребенок. Еще вчера она презирала своих бедных родственников и открывала двери дома только для зажиточных соседей. А сегодня, после пожара, Кошка им уже не интересна, и приют ей дают те самые котята, которых она и на порог не пускала. С помощью писателя и подсказок родителей дети узнают, что счастье – не в богатстве, что ничто в этом мире не вечно, кроме дружбы, а истинные друзья познаются в беде.

Детская опера композитора Анатолия Шуха написана с юмором и любовью к каждому персонажу. Постановка народного артиста России Александра Петрова, музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт, костюмы и декорации заслуженного художника России Наталии Клеминой, балетмейстер – Ольга Красных.

«Зазеркалье» – один из лучших музыкальных театров Санкт-Петербурга. В репертуаре театра есть как детские, так и взрослые спектакли – шедевры мировой оперной классики, а также симфонические концерты, вечера камерной музыки и абонементные циклы для детей разных возрастов.

Традиционно трансляции станут доступны в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org