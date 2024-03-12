Виктор Григорьев: История успешного бизнеса «Липецкстрой» и СХП «Мокрое»

15 апреля 1939 года в небольшом городе Новосила на Орловщине родился Виктор Александрович Григорьев. После окончания Воронежского инженерно-строительного института (факультет «Промышленное и гражданское строительство») в 1967 году будущий генеральный директор «Липецкстроя» получил специальность инженера-строителя и начал работать по специальности.

Работа Виктора Александровича Григорьева отмечена орденами «Трудового Красного Знамени», «Почета», медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Золотой лицензией Правительства Москвы», грамотами от Президента РФ В.В. Путина, Правительства Москвы «За досрочное и качественное строительство дома», «Дипломом предприятия высокой культуры производства», кубком «Золотая капитель».

Благодаря профессионализму и воле Виктора Александровича «Липецкстрой» оказался в числе немногих предприятий, не только относительно благополучно переживших развал СССР и быстро вписавшихся в новые рыночные условия, но и нарастивших в тяжелые годы активы и мощности. Пусть никого не смущает «региональное» название компании. В настоящее время строительные площадки компании разбросаны по всей стране, включая и Москву. Благодаря успехам компании Виктора Григорьева в строительстве жилья в 1999 году ей была выдана Золотая лицензия правительства столицы России.

Нужно сказать, что профессию строителя молодой человек выбрал для себя не случайно: в те годы ещё явственно ощущались последствия страшного гитлеровского нашествия, и вопрос восстановления разрушенной войной страны стоял очень остро.

Проработав несколько лет инженером, Григорьев получил в 1976 году повышение – он стал начальником Строительного управления № 11 треста «Липецкстрой», специализировавшегося на строительстве производственных объектов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), социальных объектов и газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

Вскоре молодой руководитель привлек к себе внимание не только значительными профессиональными успехами, но и активной деятельностью в развитии социальной сферы. Сегодня это бы назвали созданием для работников предприятия солидного соцпакета и передовых условий труда. С его приходом в СУ-11 началось активное жилищное строительство, и работникам «Липецкстроя» было выделено 466 квартир.

За прошедшие годы, компанией «Липецкстрой», бессменно руководимой Виктором Григорьевым, были реализованы многие успешные проекты, без многих из которых уже трудно представить современную Москву. Речь в первую очередь о многоэтажных жилых комплексах и зданиях на Крылатских холмах, Крутицкой набережной, Староволынской и Флотской улицах, Мичуринском проспекте и в других знаковых местах Москвы. Нужно отметить и участие «Липецкстроя» в восстановлении Чеченской республики.

Нынешний СУ-11 «Липецкстрой» входит в число лидеров строительной отрасли России. Некогда структурное подразделение крупного советского предприятие, сегодня СУ-11 «Липецкстрой» – многоотраслевая компания, в которой трудятся свыше 2 500 человек.

В 1993 году СУ-11 «Липецкстрой» приступил к строительству агропромышленного предприятия в селе Мокрое, на тот момент уже практически прекращавшем сое существование. В те годы подобные инициативы воспринимались скорее как блажь.

Деловое чутье и ответственность перед страной подсказали предпринимателю, что важнейшей сферой в поднимавшейся после катастрофы 1991 года стране станет сельское хозяйство. И Виктор Григорьев оказался прав. Не только в постперестроечные годы, но и в наши дни вопрос продовольственной безопасности России, попавшей под каток санкций недружественного Запада, сохраняет свою важность и актуальность.

Григорьев верил в свое детище, и через некоторое время действительно превратил депрессивное село в центр крупнейшего вертикально-интегрированного сельскохозяйственного холдинга Липецкой области (СХП) «Мокрое». И сегодня «Мокрое» является важным звеном в сети стратегических предприятий, обеспечивающих страну качественным сельскохозяйственным продуктом.

Не ограничиваясь только разведением крупного рогатого скота, агрохолдинг занимается свиноводством, овцеводством и пчеловодством, растениеводством и семеноводством. А с учетом своего опыта и наличия ресурсов, Виктор Александрович занимается и строительством различных хозяйственных объектов для СХП, таких, как элеваторный комплекс на 65 тысяч тонн, железнодорожный терминал производительностью 200 тонн в час в Лебедяни, завод растительных масел и комбикормовый завод по производству витаминной муки.

Агрохолдинг с начала своей деятельности ориентирован на развитие молочного животноводства – наиболее затратной и трудоемкой отрасли сельхозпроизводства. На протяжении многих лет отрасль считалась планово-убыточной, а говядина преимущественно импортировалась. Но именно понимание важности вопроса убедило Григорьева развивать производство мяса и молока. И основатель СХП доказал – при условии грамотного руководства качественные молочные продукты могут приносить выгоду. В 2020 году «Мокрое» с суточным показателем свыше 116 тонн молока вышло на первое место в Липецкой области по валовому надою. А нынешнее поголовье крупного рогатого скота уже достигает 9 тысяч голов.

Не снижает Григорьев активность и в ставшей для него приоритетной ещё со времен треста «Липецкстрой» социальной направленности бизнеса. И СХП «Мокрое», и СУ-11 были и остаются предприятиями, защищающими интересы трудящихся. Оба предприятия обеспечивают работников всей необходимой инфраструктурой – это и качественное жильё, и школа, и Дом культуры, и новый храм, и многое другое.

Когда в 2003 году формировалась первая десятка почетных граждан Липецкой области, были отмечены и многолетние заслуги перед регионом Виктора Григорьева, вошедшего в число первых лауреатов. Также была отмечена и деятельность Виктора Александровича во всероссийском масштабе – ему было присвоено звание «Заслуженный строитель России».