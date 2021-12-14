Вина кубанских производителей вошли в топ-10 российского рейтинга Forbes

Эксперты российского отделения авторитетного делового издания Forbes впервые составили рейтинг наиболее качественных и вкусных вин отечественных производителей. Всего для рейтинга свои образцы отправили 62 российские компании, представившие 307 видов вина.

На первом этапе эксперты отобрали лучшую сотню образцов урожая молодого года. На втором этапе специалисты назвали 10 лучших отечественных вин. В краевой администрации сообщили, большую часть рейтинга заняли кубанские производители.

Так, топ-10 самых качественных вин возглавила марка «Sikory. Пино нуар. “Семейный резерв”. Семигорье» – вино, изготовленное производителями Новороссийска и Анапы. Также лидерами рейтинга стали вина Темрюкского района, станицы Голубицкой, Мысхако, Краснодара и Абрау-Дюрсо.

По статистике, от всей площади российских виноградников около 30% приходится на Кубань. Для краснодарских виноделов кабмин разработал и внедрил отдельные меры государственной поддержки. Из федерального бюджета для закупки саженцев, закладки виноградников, ухода за плантациями и эффективного сбора урожая правительство систематически направляет целевые субсидии.

На сегодняшний день, кубанские виноделы экспортируют свою качественную, вкусную и ароматную продукцию в 18 стран мира. Поставки за рубеж осуществляются в рамках реализации масштабного национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Источник фото: krasnodar.bezformata.com