Виталий Очкаласов осмотрел ветеринарные учреждения города Кропоткина

Общество
10 марта 2023

Глава Кавказского района Краснодарского края Виталий Очкаласов и председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко приехали с рабочим визитом в кропоткинские ветеринарные учреждения: ветлабораторию и краевую ветеринарную больницу.

Глава Кавказского района Виталий Николаевич Очкаласов уверен, что благоприятная эпидемиологическая обстановка в крае во многом зависит от деятельности ветучреждений, поэтому старается оказывать им должную поддержку и уделять особое внимание. Каждый год в ветеринарных учреждениях ставится современное оборудование, позволяющее повысить эффективность в борьбе с распространением инфекций, а также проводится регулярная профилактика заболеваний.

Кропоткинская ветеринарная лаборатория включает в себя целых 9 отделов, применяющих инновационное оборудование для диагностики и проведения исследований микроорганизмов. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко обратил внимание на высокий уровень профессионализма сотрудников. Более 100 экспертов лаборатории ежедневно трудятся, используя новейшие медицинские технологии: спектрометры, ПЦР-тестирования, биохимические и иммуноферментные анализаторы.

Работникам краевой ветеринарной клиники удалось в два раза уменьшить уровень заболеваемости крупного рогатого скота лейкозом. Сейчас проводится активная работа над снижением заболеваемости в Тбилисском районе, а в Тихорецком, Гулькевичском и Новокубанском уже получилось добиться хороших результатов. В планах главы Виталия Очкаласова — не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над устойчивым развитием показателей.

Источник: Krasnodarik

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