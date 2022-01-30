Viterra Limited расширяет присутствие в США с приобретением компании Gavilon

Компания Viterra Limited (далее — Viterra) объявила о своем намерении приобрести бизнес по производству зерна и ингредиентов Gavilon Agriculture Investment, Inc. (далее — Gavilon). Через дочернюю компанию, находящуюся в ее полной собственности, Viterra заключила соглашение о выкупе акций Gavilon у Marubeni America Corporation, входящей в Marubeni Corporation.

Согласованная стоимость компании Gavilon составляет 1,125 млрд долл. США плюс оборотный капитал и подлежит стандартной корректировке цены покупки.

Главный офис Gavilon находится в Омахе (шт. Небраска, США). Компания занимается производством, хранением и дистрибуцией зерновых и масличных культур, а также кормов и пищевых ингредиентов, сотрудничая с производителями продуктов питания, животноводческими фермами, птицеобрабатывающими предприятиями, переработчиками сои и производителями этанола по всему миру.

Основные производственные активы компании Gavilon расположены в ключевых быстрорастущих районах США и имеют выход к основным железным дорогам, рекам и портам. Помимо этого, компания ведет международную деятельность на территории Мексики, Южной Америки, Европы и Азии, а также владеет косвенной миноритарной долей в двух портовых терминалах в Каламе (шт. Вашингтон) и Портленде (шт. Орегон).

«Приобретение компании Gavilon согласуется с нашей долгосрочной стратегией по расширению присутствия в Соединенных Штатах, одном из основных регионов производства и экспорта продукции. Этот шаг укрепит позиции нашей глобальной сети, — заявил главный исполнительный директор компании Viterra Limited Дэвид Маттиске (David Mattiske). — Наши клиенты выиграют от объединения преимуществ компаний Gavilon и Viterra. Мы сможем повысить стабильность наших цепочек поставок, обеспечить более высокий уровень контроля качества и надежности, а также создать интересные возможности для наших клиентов и сотрудников.

Мы будем рады приветствовать сотрудников компании Gavilon в команде Viterra. Вместе мы будут развивать деловые и коммерческие отношения, выстроенные Gavilon с производителями и потребителями».

Финансовый директор компании Viterra Limited Питер Мутан (Peter Mouthaan) отметил следующее: «Данная сделка — это результат той поддержки, которую мы получаем от наших акционеров, заинтересованных в использовании возможностей для роста и развития бизнеса без ущерба деятельности компании.

Финансирование согласованной цены покупки и части предполагаемого оборотного капитала обеспечено путем подписания соответствующего соглашения. Остаток оборотного капитала будет профинансирован за счет кредитных и наличных денежных средств, включая уже открытые неиспользованные кредитные линии на сумму около 3,6 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2021 года». К сделке применяются стандартные условия совершения и одобрения регулирующими органами. Ожидается, что приобретение состоится во второй половине 2022 года.