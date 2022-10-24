Vivo запускает Funtouch OS 13 на базе Android 13 для зарубежных пользователей

Компания vivo официально представила новую версию системы Funtouch OS 13 для пользователей на зарубежных рынках. Эта усовершенствованная операционная система, основанная на недавно выпущенной версии Android 13, сочетает в себе конструктивные преимущества vivo с новыми и усовершенствованными возможностями персонализации, улучшением конфиденциальности и безопасности, а также новыми функциями управления для более плавного и бесперебойного использования. С помощью своих устройств vivo стремится не только обеспечить пользователям удобство, но и предоставить им возможность выражать свой творческий потенциал и уникальность.

Добавьте персонализацию на свой экран

Funtouch OS 13 дает пользователям больше возможностей управления видом основного экрана. Благодаря функции монохромных пиктограмм пользователи теперь могут менять цвет пиктограмм на основном экране в соответствии с цветом обоев, интерфейса системы и приложений, выражая свой творческий потенциал.

Кроме того, новая система позволяет пользователям настраивать цвета пользовательского интерфейса и встроенных приложений, включая панели уведомлений, регулятор громкости, калькулятор и часы. Она может использовать цвет выбранных пользователем обоев и тем для определения подходящего цветового оттенка, применяя его к интерфейсу приложения, делая устройства более индивидуальными.

Дополнительная защита и безопасность

Новая функция закрепления экрана помогает сохранять безопасность конфиденциальных данных, обеспечивая пользователям уверенность в отношении их безопасности и конфиденциальности. При использовании устройства другим человеком двухуровневая функция закрепления экрана обеспечивает контроль за выбранным приложением и исключает доступ к другим приложениям на устройстве. Эта функция обеспечивает большую гибкость, позволяя владельцу устанавливать параметры и управлять разрешенными действиями внутри подключенного приложения, когда другие пользователи используют устройство.

Это обновление также позволяет пользователям скрывать фотографии и видео, а также избирательно давать доступ различным приложениям к определенным фотографиям, тем самым предотвращая нежелательный просмотр на своих устройствах и дополнительно повышая защиту конфиденциальности.

Улучшенные элементы управления и простые в использовании функции для большего удобства

Для повышения качества обслуживания пользователей vivo в системе Funtouch OS 13 также предусмотрена усовершенствованная система управления приложениями — iManager, которая помогает контролировать время использования приложений. При слишком высоком уровне использования центрального процессора пользователи могут отключить это приложение одним прикосновением. iManager также может предотвращать перегрев за счет сокращения числа активных приложений и регулировки частоты центрального процессора с помощью функции охлаждения телефона.

Помимо сообщений о погоде, информационная панель также содержит карточку AQI, на которой заботящиеся о своем здоровье пользователи могут мгновенно проверить самую свежую информацию по качеству воздуха, включая индекс PM2.5.

Продукция vivo славится первоклассным качеством мобильной фотографии, и пользователей ждут новые функции фото- и видеосъемки. Профессиональный видоискатель облегчает фотографирование благодаря новому стабилизационному кольцу, помогающему смягчать эффект трясущихся рук.

Новая операционная система также усовершенствовала процесс редактирования видео, позволяя пользователям отключать звук видео при редактировании видеозаписей и даже производить точную настройку уровня звука по каждому сегменту видео, что облегчает создание видеороликов профессионального уровня.

Для пользователей с особыми потребностями, такими как нарушения зрения, были улучшены функции коррекции цвета и инверсии, а также добавлена возможность удаления анимации.

Funtouch OS 13 выйдет 24 октября 2022 года, начиная с модели X80 Pro. vivo будет постепенно делать Funtouch OS 13, с его самыми инновационными возможностями, доступным все большему числу пользователей по всему миру.

Информация о компании vivo

vivo — технологическая компания, разрабатывающая инновационные интеллектуальные устройства и интеллектуальные сервисы. Целью компании является создание моста между людьми и цифровым миром. Благодаря уникальному творческому подходу vivo обеспечивает пользователям все более удобную мобильную и цифровую жизнь. Следуя основным ценностям компании, включая принцип «бенфен»*, ориентированность на пользователей, конструкторские инновации, непрерывное обучение и командный дух, компания vivo реализует стратегию устойчивого развития, чтобы становиться все более здоровой и устойчивой корпорацией мирового класса.

Объединяя и развивая лучших местных специалистов с целью достижения совершенства, vivo работает на базе научно-исследовательских центров в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае и Сиане, уделяя особое внимание разработке самых современных потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, промышленный дизайн, системы визуализации и другие перспективные технологии. vivo также создала интеллектуальную производственную сеть (включая сети, авторизованные vivo) с годовой производительностью почти 200 миллионов смартфонов. На сегодняшний день vivo распространила свою сеть продаж более чем на 60 стран и регионов и пользуется популярностью у более чем 400 миллионов пользователей по всему миру.

*«бенфен» означает делать правильные вещи правильным образом — идеальное описание миссии vivo по созданию ценности для общества.