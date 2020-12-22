Вячеслав Моше Кантор считает решение Суда Европейского союза посягательством на право евреев

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор осудил решение Суда Европейского союза, которое позволяет государствам-членам ЕС вводить требование об оглушении животных перед ритуальным забоем на мясо, как фундаментальное посягательство на основное право евреев на осуществление религиозных обрядов.

«Это решение серьёзно подорвало наше право исповедовать свою веру и соблюдать свои обычаи, которое было нам гарантировано в течение многих лет в соответствии с европейским законодательством», — заявил Вячеслав Моше Кантор.

«Постановление Суда Европейского союза — это серьёзный удар по еврейской жизни в Европе. По сути, оно означает, что соблюдение еврейских религиозных обрядов здесь больше не приветствуется. От указания евреям, что их традициям больше нет места в Европе, – всего один шаг до заявления, что и нам самим здесь больше нет места», — отметил президент ЕЕК.

«Мы продолжим сопротивляться этому трагическому решению, — добавил Вячеслав Моше Кантор. – Европейские еврейские общины не успокоятся, пока наши фундаментальные права не будут подтверждены и защищены авторитетом европейского законодательства во всей его полноте».

«В этом решении, которое противоречит правам религиозных меньшинств даже по представленному в суд заключению генерального адвоката Суда Европейского союза Джерарда Хогана, нет никакой справедливости», — заявил президент ЕЕК.

В сентябре этого года в своём официальном заключении, представленном в суд, Хоган призвал «уважать глубоко укоренившиеся религиозные убеждения приверженцев мусульманской и иудейской веры, разрешив такой ритуальный забой животных».

Йохан Бенизри, президент Бельгийской федерации еврейских организаций (CCOJB), руководящего органа евреев Бельгии, и вице-президент Европейского еврейского конгресса, также осудил это решение. «Постановление Суда Европейского союза, которое игнорирует рекомендации генерального адвоката и таким образом запрещает религиозный забой, — не просто разочаровывает, оно недемократично, — заявил Бенизри. — Никакая демократическая страна не сможет существовать, если её гражданам отказано в основных правах человека и гражданина. Мы планируем использовать все юридические ресурсы, чтобы исправить эту ошибку».

Напомним, что данное постановление Суда ЕС было принято в ответ на запрос о предварительном решении бельгийских регионов Фландрия и Валлония – и, как следствие, других европейских властей – о введении запрета на религиозный забой животных.

* * *

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса