Вкусно, сочно, выгодно – крымские бизнесмены успешно продвигают в кризис франшизу «Старик Хинкалыч»

Сеть популярных в Крыму хинкальных «Старик Хинкалыч» получила динамичное развитие за пределами полуострова. Сегодня под молодым колоритным брендом открыты уже 16 заведений на юге, в Центральной части и на севере России.
Почему аутентичные уютные залы этих хинкальных заполнены постоянными гостями независимо от экономической ситуации?
- Хинкали по 35 рублей
- Блюда из натуральных продуктов, приготовленные на открытой кухне — без секретов от гостей
- Время приготовления — 12 минут.
За кажущейся простотой идеи — грамотный экономический расчёт и опыт создания, управления ресторанами и кафе команды сети «Старик Хинкалыч». Крымчане разработали концепт, который приносит владельцам прибыль, а не головную боль.
Инвестиции в открытие ресторана «Старик Хинкалыч» по франшизе составляют 3 миллиона рублей. От договора до первых посетителей — всего 50 дней.
Компания берет на себя решение всех ключевых задач франчайзи:
- Информационная и техническая поддержка
- Перекрестная реклама
- Обновление меню и технологических карт
- Контроль качества
- Предоставление и обновление маркетинговых материалов
- Готовые макеты и обновление брендированной продукции
Несмотря на то, что 2020 год преподнёс немало сюрпризов бизнесу, открытость и опыт крымских франчайзеров убеждают: отказываться от идеи начать собственное дело не стоит.
Именно те, кто не сидел в ожидании «когда всё это кончится», а продуманно действовал, сумели пережить кризисные моменты и даже вырасти. Сегодня франчайзи крымского бренда, открывшись в Курске, Костроме, Самаре и других городах, смогли убедиться в жизнеспособности и прибыльности проекта «Старик Хинкалыч», пройдя испытание уже второй волной пандемии. Процессы отточены настолько, чтобы даже начинающий ресторатор смог быстро вникнуть и развить новое заведение.
В 2021 году планируют начать получать прибыль с бизнеса под вкусным брендом в новых хинкальных предприниматели Курской области и Удмуртии.
Подробная информация по условиям франшизы: https://франшиза.хинкалыч.рф/