Вкусно, сочно, выгодно – крымские бизнесмены успешно продвигают в кризис франшизу «Старик Хинкалыч»

Сеть популярных в Крыму хинкальных «Старик Хинкалыч» получила динамичное развитие за пределами полуострова. Сегодня под молодым колоритным брендом открыты уже 16 заведений на юге, в Центральной части и на севере России.

Почему аутентичные уютные залы этих хинкальных заполнены постоянными гостями независимо от экономической ситуации?

Хинкали по 35 рублей Блюда из натуральных продуктов, приготовленные на открытой кухне — без секретов от гостей Время приготовления — 12 минут.

За кажущейся простотой идеи — грамотный экономический расчёт и опыт создания, управления ресторанами и кафе команды сети «Старик Хинкалыч». Крымчане разработали концепт, который приносит владельцам прибыль, а не головную боль.

Инвестиции в открытие ресторана «Старик Хинкалыч» по франшизе составляют 3 миллиона рублей. От договора до первых посетителей — всего 50 дней.



Компания берет на себя решение всех ключевых задач франчайзи:

Информационная и техническая поддержка

Перекрестная реклама

Обновление меню и технологических карт

Контроль качества

Предоставление и обновление маркетинговых материалов

Готовые макеты и обновление брендированной продукции

Несмотря на то, что 2020 год преподнёс немало сюрпризов бизнесу, открытость и опыт крымских франчайзеров убеждают: отказываться от идеи начать собственное дело не стоит.

Именно те, кто не сидел в ожидании «когда всё это кончится», а продуманно действовал, сумели пережить кризисные моменты и даже вырасти. Сегодня франчайзи крымского бренда, открывшись в Курске, Костроме, Самаре и других городах, смогли убедиться в жизнеспособности и прибыльности проекта «Старик Хинкалыч», пройдя испытание уже второй волной пандемии. Процессы отточены настолько, чтобы даже начинающий ресторатор смог быстро вникнуть и развить новое заведение.

В 2021 году планируют начать получать прибыль с бизнеса под вкусным брендом в новых хинкальных предприниматели Курской области и Удмуртии.

Подробная информация по условиям франшизы: https://франшиза.хинкалыч.рф/