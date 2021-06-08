Владельцев окрашенных животных в Сочи проверит полиция

Пса по кличке Умка, стриженого и окрашенного подо льва в Сочи не знает только ленивый. Туристы охотно делают с ним памятные снимки, разумеется, не бесплатно. Для владельцев Умки фото с их питомцами – занятие прибыльное. По словам очевидцев, стоимость одного снимка составляет 500 рублей.

Если продавцы фотографий Анастасия Литвинчук и Егор Дейнеко не упускают возможности заработать и рады прибыли, то насколько этому процессу рады животные – вопрос спорный. Им не всегда приятны новые люди, которые норовят их потискать и, тем самым, выразить повышенное внимание. Особенное возмущение у пользователей сети вызвало видео, где Умка пытается вырваться из рук Егора на глазах публики. По словам очевидцев, которые периодически пытались вразумить уличных предпринимателей, парочка оказалась очень агрессивной. На возмущение адекватных туристов они начинают угрожать и даже лезть с кулаками.

Пес является не единственным животным, которое Анастасия и ее приятель выкрасили для платных фотографий. Парочка сделала розового и голубого щенков самоеда, была и собака, выкрашенная под панду. Однако, по словам тех, кто давно наблюдает за молодыми людьми, кроме собак у них есть и другие питомцы. На фотографиях со страницы Анастасии можно увидеть цветных кроликов. На парочку написали очередное заявление в полицию, там уже пообещали провести проверку.

«Уточняем количество и разновидность животных, которые находятся у владельцев. В ходе дела будет выясняться качество обращения с питомцами. На данный момент сотрудники полиции уточняют имеющуюся информацию и проводят проверку», – сообщили в пресс-службе УВД по г. Сочи.

Напомним, ранее Анастасию Литвинчук и Егора Дейнеко уже обвиняли в том, что они бросили двух окрашенных собак под Геленджиком. Тогда волонтеры обнаружили на телах самоедов огнестрельные ранения, после чего в социальных сетях обвинили уличных предпринимателей в живодерстве.

Источник фото: 9111.ru