Владельцы домашних животных берут на вооружение интерактивные игрушки

Владельцы кошек и собак часто переживают за своих питомцев, уходя на работу, потому что оставляют четвероногих любимцев в одиночестве. Любая кошка и собака порой очень хочет побегать, поискать спрятанное лакомство, поохотиться и поиграть, пока хозяин занят. Сегодня можно взять на вооружение технологические новинки – интерактивные игрушки для животных, способные не только развивать память, логику и сообразительность животных, но и решать различные проблемы в их поведении, позволяя им тратить накопившуюся энергию и «прокачивать» интеллект.

Кошки быстро теряют интерес к неподвижным игрушкам-мышам, на долгие прогулки с мячом у собаководов не всегда хватает времени. Отвлечь заскучавшего кота и тоскливую собаку могут «умные» игрушки, переключив внимание на себя. Подобные «гаджеты» позволяют сберечь обувь и мебель и в то же время реализовать инстинкты животных.

Российский бренд GiGwi хорошо известен владельцам животных и представителям зообизнеса. Торговая марка предлагает большой ассортимент товаров премиум-качества для кошек и собак, куда входят и «умные» игрушки.

Разнообразить игры активных кошек поможет «Физер Спиннер», для работы которого необходимо всего две батарейки типа АА. Как только животное подходит к нему или дотрагивается лапой, оно автоматически активируется. У игрушки есть три датчика движения. Вызывая у питомца неподдельный интерес, верхняя и нижняя часть устройства крутятся в разные стороны, а снизу встроен мягкий шарик, хаотично ускользающий от кота-преследователя. Активно привлекает кота и размещенный сверху хвостик из натуральных перьев. Благодаря резиновым накладкам на ножках игрушка устойчива. Кошки могут играть с «Физер Спиннером» долгое время, не требуя внимания от хозяина.

Принцип неваляшки взят за основу развивающего устройства «Мелоди тумблер со звуковым чипом». Реагирующая на поведение питомца игрушка издает звуковые сигналы и дразнит животное натуральными перьями. Кошки очень любят это устройство.

Интересная игрушка «Интерактивная кость» разработана специально для собак – она побуждает животное действовать, развивает его охотничий инстинкт. Автоматически при касании лапой происходит активация устройства. Кость способна менять траекторию движения, вилять «хвостиком», в ней можно спрятать лакомство для собаки. Чтобы добраться до угощения, четвероногому другу понадобится проявить смекалку и усилие. Но зато после успешного завершения поиска награды собаку ждет масса положительных эмоций.