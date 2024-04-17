Владелица детского сада на Войковской рассказала, как выбрать детский сад

В переполненных группах воспитателям сложно уделять внимание каждому ребенку, поэтому родители все чаще принимают решение найти частный детский сад. На что обратить внимание при выборе частного детского сада, рассказала владелица детского сада Smile Fish на Войковской Александра Гринберг.

Предварительная проверка

Поисковики и платные каталоги в этом не помогут; они показывают оплаченные рекламные объявления. Лучше воспользоваться отзывами друзей и навигатором, создав запрос «детский сад частный». Выпишите понравившиеся варианты и начинайте проверку:

1. Изучите фотографии, рейтинг и отзывы. Правдивые содержат много деталей.

2. Обратите внимание на часы работы, занятия и досуг, а также на число детей в группах.

3. Проверьте безопасность, легко ли попасть на территорию. Если вас пригласили зайти в любое время – это плохой знак; экскурсию должно проводить ответственное лицо.

Посещение детского сада

1. Проверьте, есть ли огороженное место для прогулок. Затем изучите помещения и интерьер: насколько в них свежо, чисто и уютно; есть ли пыль или посторонние запахи; давно ли проводился ремонт. В детском саду должны быть отдельные зоны под столовую, спальню и игровую, мебель без острых углов и защитные замки на окнах. Опасные предметы (карандаши, клей, ножницы) воспитатель обязан хранить в недоступном для детей месте.

2. Узнайте о досуге, стратегии развития и обучающих программах. У детей обязательно должна быть смена деятельности: прогулки, зарядка и игры. Обратите внимание, сотрудники фокусируются на развитии ребенка или времени, когда его нужно забрать домой?

3. Смотрите на внешний вид и манеры воспитателей, а также на то, как малыши чувствуют себя в их присутствии. Воспитатель должен иметь медицинскую книжку и профильное образование, а главное – любить свое дело и детей. В Smile Fish мы обращаем на это особое внимание и проводим двухнедельные стажировки для каждого сотрудника, чтобы выбрать высококлассных профессионалов.

4. Изучите уставные документы предприятия и договор. В нем должен быть указан юридический статус учреждения и перечень услуг предоставляемых услуг (присмотр за детьми, образовательная деятельность). Уточните, кто несет ответственность за ребенка во время пребывания.

5. Задайте вопрос об оплате. Если она не перечисляется по официальным каналам, без чека – это не лучший вариант для семьи. Неудобное время работы тоже должно насторожить – например, до 16:00. Родители не всегда могут забрать ребенка и вынуждены дополнительно оплачивать присмотр и занятия. Возможность получить перерасчет на время болезни или отпуска –хороший знак.

6. Уточните, как организовано питание. Блюда могут заказывать, либо готовить на месте. У учреждения должно быть ежедневное меню и возможность приготовить особые блюда для детей с аллергией.

7. Спросите о камерах видеонаблюдения и каналах коммуникации. Например, Smile Fish во время периода адаптации воспитатели присылают родителям фото малыша каждые 30 минут, а раз в неделю составляют индивидуальный отчет о его пребывании и успехах в детском саду.

Подводим итоги

Выбирая детский сад, нужно ориентироваться и на предпочтения маленькой личности. В каком настроении малыш возвращается домой? Гармонично ли развивается, доволен ли он знакомством со сверстниками и воспитателем, нужно ли время на то, чтобы привыкнуть к новому месту? Сделали ли вы правильный выбор, будет понятно по тому, счастлив ли ваш ребенок.