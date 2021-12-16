Владимир Ефимов: более 9,5 тысячи новых рабочих мест появится в трех индустриальных кварталах Москвы

Более 9,5 тысячи рабочих мест будет создано в столице благодаря комплексному развитию участков бывших промышленных зон в ЮАО, ЮЗАО и СВАО. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 30 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Решения о комплексном развитии приняты в отношении участков бывших промзон Каширское шоссе, Огородный проезд и Теплый стан. Их общая площадь превышает 31 гектар. В новых индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка и вся соответствующая инфраструктура. Ожидаемый объем инвестиций превысит 30 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят три миллиарда рублей. Для жителей города будет создано 9,5 тысячи новых рабочих мест», — сказал заместитель Мэра.

Сейчас на участках расположены преимущественно склады и гаражи, в будущем на территориях планируется возвести более 470 тысяч квадратных метров недвижимости. Площадь промышленной застройки превысит 215 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка – в том числе офисы, банки, магазины, торговые центры займет 256 тысяч квадратных метров.

«Реализацию проекта в бывшей промзоне Огородный проезд планирует проводить правообладатель. А право реализации проектов в промзонах Каширское шоссе и Теплый стан выставят на торги», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» город получит около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.