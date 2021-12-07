Владимир Ефимов: крупный комбинат начал выпускать соки для молочных кухонь столицы

В рамках офсетного контракта с Правительством Москвы на Лианозовском молочном комбинате запустили производство соков для молочных кухонь города. В общей сложности компания, в состав которой входят два столичных молокозавода, вложит в расширение производства более двух миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор и правительство города заключили офсетный контракт в 2020 году, в рамках договоренности компания инвестирует в свое производство больше двух миллиардов рублей. Расширение производства позволит наладить выпуск продуктов питания, которые будут закупаться для молочных кухонь города. В течение восьми лет Москва приобретет десятки наименований продукции более чем на 30 миллиардов рублей», – пояснил заместитель Мэра.

Инвестиции компании «Вимм-Билль-Данн», входящей в состав PepsiCo и представленной в Москве двумя молочными комбинатами в запуск нового оборудования составили более 500 миллионов рублей.

Его мощность составляет пять тонн в час. На нем завод будет производить пять наименований сока «Агуша». Под этой маркой до конца 2029 года город будет закупать у «Вимм-Билль-Данн» и другое детское питание, в том числе молоко, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси.

Президент PepsiCo Давид Манзини отметил, что что сотрудничество с таким заказчиком как Правительство Москвы – это высокий уровень доверия, оказанный компании со стороны партнеров и потребителей.

Активной модернизации также способствует полученный в 2015 компанией ««Вимм-Билль-Данн» статус промышленного комплекса города Москвы, что обеспечивает ее предприятиям существенные налоговые льготы и позволяет направлять дополнительные средства на их развитие. Столичные площадки PepsiCo активно развивают и экологическое направление своей работы: разрабатывают и продвигают инициативы по устойчивому развитию в области экологии и ресурсосбережения.

Офсетные контракты – это эффективный инструмент государственно-частного партнерства. С одной стороны он позволяет обеспечить город необходимой продукцией и привлечь в его экономику инвестиции, с другой – дает предприятию гарантированный спрос на товары.

«С 2017 года город заключил пять офсетных контрактов, в рамках которых Москва уже получает, либо в скором времени начнет получать лекарства, медицинские изделия и продукты питания. В рамках трех договоренностей город будет обеспечен препаратами для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний. Совокупный объем частных инвестиций по ним – почти десять миллиардов рублей. Еще один контракт заключен с компанией «Гемамед», которая наладит в городе импортозамещающее производство медизделий для стомированных больных. Запуск нового оборудования на Лианозовском молочной комбинате – также часть работы в рамках офсета», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.