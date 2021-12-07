Владимир Ефимов: объем промышленного производства в Москве вырос более чем на четверть по сравнению с прошлым годом

С января по октябрь 2021 года рост промышленного производства Москвы составил 28,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером роста остается обрабатывающая промышленность, по сравнению с этим же периодом прошлого года объемы увеличились почти на 30 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За десять месяцев 2021 года объем промышленного производства Москвы вырос на 28,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В лидерах по динамике производство машин и оборудования – выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности – производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61%», – отметил Владимир Ефимов.

Также высокую динамику показало производство электрического оборудования – рост за указанный период составил 83 процента, обработка древесины и производство изделий из дерева – объемы увеличились на 73,5 процента. Это связано с повышенным спросом на отделочные материалы: напольные и настенные деревянные покрытия, а также межкомнатные двери и паркетную доску

Не останавливается рост производства бумаги и бумажных изделий – сегмент увеличился на 73,3 процента из-за смещения объемов реализации продукции в сегмент онлайн-торговли, а также использования картонной упаковки вместо пластиковой.

«Производство прочих готовых изделий – сюда входят, например, медицинские инструменты и оборудование – за 10 месяцев выросло на 71,4 процента. На 34,5 процента увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, за счет препаратов для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы, а также противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.