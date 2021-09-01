Владимир Ефимов рассказал о планах по реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря

Спасо-Преображенский собор ансамбля Новоспасского монастыря, который расположен в Таганском районе столицы и является объектом культурного наследия, планируется отреставрировать к 2023 году. Соответствующий конкурс на проведение работ опубликован на портале госзакупок, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных-земельных отношений Владимир Ефимов.

Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря находится по адресу: Крестьянская площадь, д. 10, стр. 12. Он является вторым по величине православным храмом столицы после Успенского кафедрального собора в Кремле.

«С начала года город провел более 40 закупок на выполнение работ по сохранению зданий и сооружений, относящихся к объектам культурного наследия. Сейчас объявлен конкурс на реставрацию Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, который является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых», – рассказал заммэра.

К участникам закупки будут предъявляться особые требования, так как собор обладает охранным статусом.

«Конкурс с ограниченным участием предполагает отбор победителей не только с учетом ценовых критериев: подать заявку на конкурс с ограниченным участием смогут компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации объектов культурного наследия. Победитель должен обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов России, выданной Министерством культуры Российской Федерации», – уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Все работы будут проводиться в рамках согласованной документации аттестованными специалистами под контролем Мосгорнаследия. Начальная цена контракта составляет около 172 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 10 сентября 2021 года.

«Спасо-Преображенский собор ансамбля Новоспасского монастыря — действительно уникальный памятник архитектуры. В скором времени его ждут ремонтно-реставрационные работы. Подрядчику, который будет определен в ходе торгов, предстоит выполнить реставрацию фасадов, цоколя, глав и крестов, привести в порядок кровлю, восстановить отмостки и воссоздать окна и двери. Также планируется отреставрировать белокаменную и кирпичную кладку стен, чугунную лестницу, установить архитектурную подсветку», – пояснил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Кроме того, победителю конкурса предстоит отреставрировать фресковую живопись на закомарах, а также раскрыть и отреставрировать первоначальную кирпичную кладку, произвести демонтаж поздних перегородок и фальш-стен.

Заказчиком работ выступает государственное казенное учреждение «Мосреставрация», подведомственное Мосгорнаследию. Организатор процедуры – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Церковь на этом месте современного Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря была заложена в 1491 году при Иване III и освящена в 1497 году. Современный облик храм стал приобретать после прихода к власти Романовых. Новый каменный собор был задуман как усыпальница членов этой семьи. Согласно историческим документам и описаниям в подклете (подвальном этаже) Спасо-Преображенского собора насчитывалось более 70 родовых захоронений Романовых и их близких.