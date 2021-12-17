Владимир Ефимов: С начала года город выделил 152 участка для развития железнодорожной сети

С начала 2021 года город заключил с ОАО «Российские железных дороги» 55 договоров аренды 152 земельных участков, где появятся остановочные и пересадочные пункты, инфраструктура для современных поездов, пути для организации скоростного сообщения. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город совместно с ОАО «РЖД» развивает железнодорожную инфраструктуру столичного транспортного узла, создавая новую систему комфортного и быстрого сообщения между некогда отдаленными районами. В повседневную жизнь москвичей уже вошли два ее флагманских проекта – Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. В ближайшее время планируется запустить еще два направления МЦД, развивать пересадочную сеть МЦК.

«Для размещения новых и реконструкции уже существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных главных путей на действующих ж/д ветках, а также других сопутствующих сооружений город предоставляет в аренду железнодорожной компании землю на срок от одного года до шести лет. С начала 2021 года Департамент городского имущества заключил с ОАО «РЖД» 55 договоров аренды 152 земельных участков общей площадью более 13 гектар», – заместитель Мэра.

Земельные участки выделены в семи округах столицы: на востоке, западе, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-востоке и в центре. Больше всего – 66 участков – ОАО «РЖД» арендовало в ЦАО, 31 участок – в СЗАО и по 23 территории – в СВАО и ЮВАО.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на арендованных участках будут проводиться масштабные работы по расширению и модернизации путевой инфраструктуры вокруг станций Москва-Курская и Москва-Каланчевская, по развитию для усиления пассажирского сообщения Горьковского и Киевского направлений Московской железной дороги, а также интеграции с МЦК некоторых из этих радиальных веток. Помимо этого, будут строиться, реконструироваться и благоустраиваться остановочные пункты Аминьевская, Щукинская, Волоколамская, Пенягино, Печатники, Курьяново, Марьина роща и Царицыно.

Он также напомнил, что в 2020 году город выделил ОАО «Российские железные дороги» 263 земельных участка общей площадью 21,46 га.