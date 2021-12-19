Владимир Ефимов: Участников специальных инвестконтрактов освободили от налога на прибыль

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) представляет собой инструмент промышленной политики, стимулирующий долгосрочные инвестиции в производство на территории страны.

«Одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки, в том числе льготы по налогу на прибыль. В связи с этим для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17 процентов», – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках специального инвестиционный контракта инвестор реализовывает проект по созданию или модернизации производства, а государство предоставляет ему льготы.

В 2019 году после изменений в федеральном законодательстве на смену СПИК 1.0 пришел СПИК 2.0. Основное отличие между ними в том, что теперь все контракты заключаются на федеральном уровне с обязательным применением в проектах современных технологий, включенных в утвержденный Правительством РФ Перечень. Сегодня большая часть из них предложена московскими компаниями.

Стать участником СПИК 2.0 можно, пройдя конкурсный отбор. Ранее заключение специального инвестиционного контракта проводилось в заявительном порядке по предложению инвестора. Кроме того, увеличены предельные сроки действия СПИК 2.0: не более 15 лет – для проектов с объемом инвестиций до 50 миллиардов рублей и не более 20 лет – для проектов с вложениями свыше 50 миллиардов рублей (срок СПИК 1.0 – 10 лет). Также в СПИК 2.0 отсутствует входной порог по минимальному объему инвестиций: ранее лимит вложений для федеральных СПИК 1.0 составлял 750 миллионов рублей, для Москвы – 300 миллионов рублей.

«Все подписанные СПИК 1.0 в Москве сохраняют свое действие в соответствии с условиями, на которых они изначально заключились. Сегодня в Москве действуют пять таких контрактов, в рамках которых будут созданы производства пищевой продукции, строительных материалов, автозапчастей, а также модернизированы здания технопарка и индустриального парка. Совокупный объем инвестиций по ним – 8,6 миллиарда рублей», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В рамках одного из СПИК 1.0 компания «ЭлитГрупп Инвест» вложит не менее 1,2 миллиарда рублей в создание мясоперерабатывающего производства, которое будет запущено уже в следующем году. ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» инвестирует более 2 миллиардов рублей в строительство нового завода по выпуску штампованных деталей для автомобильного кузова. ООО «ДСК1-Ростокино» за 2,6 миллиарда рублей модернизирует производство изделий из бетона, цемента и гипса. В индустриальном парке «Нижние Котлы» инвестор за 2,2 миллиарда рублей реконструирует производственные корпуса. А технопарк «Строгино» вложит 0,6 миллиарда рублей в модернизацию уже существующих объектов и возведение нового здания.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артёма Барашева, город также выступил стороной специального инвестиционного контракта, подписанного в 2019 году между Министерством промышленности и торговли РФ, ПАО «АвтоВАЗ» и альянсом Renault – Nissan – Mitsubishi. СПИК предусматривает развитие модельного ряда автомобилей и повышение уровня локализации производства в России.