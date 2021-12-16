Владимир Ефимов: в Москве растет спрос на непродовольственные товары

Неделя распродаж и рост потребительского спроса способствовали восстановлению розничной торговли Москвы. За период с 22 по 28 ноября среднесуточные обороты непродовольственных товаров составили 17,9 миллиарда рублей. Это на 8,8% выше показателей предыдущей недели и на 65% выше, чем на неделе с 18 по 24 октября, после которой в Москве были введены ограничения, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За период с 1 по 7 ноября, когда в Москве действовали ограничения, среднесуточные обороты непродовольственной торговли снизились до 9,1 миллиарда рублей – минимального значения с мая 2021 года. Однако уже в первую неделю после завершения нерабочих дней, с 8 по 14 ноября, выручка в этой сфере выросла на 71,4% и составила 15,6 миллиарда рублей, и эти цифры от недели к неделе продолжают расти. В конце ноября рост наблюдался в большинстве сегментов непродовольственной торговли. Одной из главных причин стали традиционные распродажи и акция «Черная пятница» в магазинах в период с 22 по 28 ноября», — сообщил заместитель Мэра.

Среднесуточные объемы продаж косметики с 22 по 28 ноября выросли до 583,9 миллиона рублей, что на 92,4% выше недели до введения ограничений, продажи бытовой техники и электроники увеличились на 67,6% – до 206,2 миллиона рублей, магазинов обуви на 47,9% – до 322,8 миллиона рублей, одежды – на 25,7% – до 1,05 миллиарда рублей, компьютерной техники – на 17,1% – до 317, 3 миллиона рублей, товаров для дома – на 5,9%, до 1,74 миллиарда рублей, отмечают в Аналитическом центре Москвы.

«В отдельные дни распродаж были установлены своего рода отраслевые рекорды. Например, 27 ноября москвичи купили бытовой техники на 238 миллионов рублей, это в 2,4 раза больше, чем 23 октября, в последнюю субботу перед введением ограничений и максимальный результат за три последних месяца. Пик спроса на мобильные телефоны и иную носимую электронику также пришелся на 27 ноября, когда столичные магазины реализовали товаров на 458 миллионов рублей. Это также лучший показатель за три месяца, он на 40% больше, чем 23 октября», – отметил министр Правительства Москвы, глава Департамента по вопросам экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.