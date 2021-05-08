Владимир Евланов: «Прокуратура проверит законность строительства высотки в частном секторе»

К депутату Госдумы Владимиру Евланову обратились на приеме жители переулка Плановый в Краснодаре.

В 2014 году здесь, в частном секторе, начали строить 16-этажный многоквартирный жилой дом. Строительство велось в маленьком тупике шириной 4,5 метра, где не было пожарного проезда и тротуаров.

К стройке был один единственный проезд через узкий переулок. По нему каждый день ездила строительная техника, разрушала асфальт, ломала заборы, продавила водопровод и подземный газопровод. Местные жители забили тревогу.

В то время Владимир Евланов занимал пост главы Краснодара. Узнав о ситуации, он обратился в суд, и строительство многоэтажного дома в переулке Плановый 41/1 запретили. Суд выдал соответствующее решение.

Несколько лет стройка стояла замороженной, но в 2021 году в частном секторе снова появилась строительная техника. Так как Владимир Евланов занимался этим вопросом раньше, краснодарцы сразу же обратились к нему за помощью.

— И тогда, и сейчас я был и остаюсь на стороне жителей. Считаю, что в этом месте категорически нельзя вести строительство. Я направил депутатский запрос в прокуратуру Краснодарского края с просьбой проверить законность строительства многоквартирного жилого дома. Буду держать этот вопрос на личном контроле, — сказал Владимир Евланов.