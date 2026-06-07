Владислав Даванков: защита прав водителей не должна превращаться в квест

Владислав Даванков рассказал РБК, что действующая система обжалования автомобильных штрафов остается слишком сложной для пользователей и нуждается в едином цифровом решении.

По словам Даванкова, сегодня водители могут оплатить штраф за несколько минут через «Госуслуги» или банковское приложение, однако процедура обжалования по-прежнему остается сложной и зависит от того, какое ведомство вынесло постановление.

Он отметил, что в настоящее время жалобы могут рассматривать различные структуры, включая ГИБДД, МАДИ и другие органы. У каждого ведомства действуют собственные правила подачи обращений и используются разные сервисы, что усложняет процесс для граждан и повышает риск пропуска установленного срока обжалования.

Даванков обратил внимание, что действующее законодательство допускает подачу жалоб в электронном виде, в том числе через «Госуслуги», однако такая возможность работает не во всех случаях и зависит от технической готовности конкретного ведомства.

В качестве решения предлагается создать на портале «Госуслуги» единый цифровой сервис для обжалования всех автомобильных штрафов. Предполагается, что система сможет автоматически подгружать данные постановления, сведения о транспортном средстве, информацию о сроках обжалования и направлять обращение напрямую в уполномоченный орган.

По мнению Даванкова, такой подход позволит сократить количество бюрократических процедур, снизить риск пропуска сроков и сделать защиту прав автомобилистов более доступной. При этом традиционные способы подачи жалоб — лично или по почте — предлагается сохранить.